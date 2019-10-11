Калининградский губернатор назвал Леонова смелым первооткрывателем

"Сегодня скончался советский космонавт №11, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Архипович Леонов. Ему было 85 лет. Жизнь космонавта тесно связана с Калининградом, куда он переехал еще в детстве в 1947 году. Мы всегда будем помнить Алексея Архиповича как смелого первооткрывателя, который отдавал всего себя без остатка служению своей стране и космонавтике. Приношу соболезнования родным и близким героя, а также всем причастным к космосу. Это утрата для всех нас", - написал Алиханов.