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РИА Новости

Калининградский губернатор назвал Леонова смелым первооткрывателем

15:39 11.10.2019
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© РИА НовостиКосмонавт Алексей Леонов в скафандре
Космонавт Алексей Леонов в скафандре
© РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов в скафандре. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 окт - РИА Новости. Космонавт Алексей Леонов запомнится всем как смелый первооткрыватель, который отдавал всего себя без остатка служению своей стране и космонавтике, написал глава Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Instagram.
Алексей Архипович Леонов, первым в истории человечества совершивший выход в открытый космос, скончался в пятницу на 86-м году жизни.
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15:27РИА Новости
Биография Алексея Леонова
"Сегодня скончался советский космонавт №11, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Архипович Леонов. Ему было 85 лет. Жизнь космонавта тесно связана с Калининградом, куда он переехал еще в детстве в 1947 году. Мы всегда будем помнить Алексея Архиповича как смелого первооткрывателя, который отдавал всего себя без остатка служению своей стране и космонавтике. Приношу соболезнования родным и близким героя, а также всем причастным к космосу. Это утрата для всех нас", - написал Алиханов.
Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области РСФСР, некоторое время он жил в Калининграде. Его именем названа одна из центральных улиц Калининграда, в начале которой установлен монумент "Землякам-космонавтам" Алексею Леонову, Юрию Романенко и Виктору Пацаеву, чьи барельефы размещены на постаменте. Имя космонавта носит калининградская школа №21, где он учился. Алексей Леонов с 1965 года является почетным гражданином Калининграда. В 2015 году ему присвоили звание почетного гражданина Калининградской области.
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Умер Алексей ЛеоновАнтон АлихановАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаКалининградРИА Наука
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