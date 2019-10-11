Стадион "Мордовия Арена" в Саранске хотят сделать центром семейного отдыха

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стадион "Мордовия Арена" должен стать центром притяжения для всей семьи, где каждый найдет занятие для себя, заявил РИА Новости глава республики Владимир Волков.

Стадион "Мордовия Арена" вошел в число претендентов на звание лучших футбольных арен в мире, введенных в эксплуатацию в 2018 году. Он был построен к чемпионату мира 2018 года и рассчитан на 44 тысячи зрителей.

"Чтобы стадион "Мордовия Арена" начал зарабатывать, нужен многопрофильный подход. Есть идея организации семейного отдыха. Мы хотим, чтобы вся семья нашла свое занятие в стенах стадиона. Я считаю, что если мы сделаем этот стадион центром притяжения семьи, то мы его полностью задействуем", - сказал Волков.

Сейчас стадион "Мордовия Арена" используется в качестве домашнего стадиона футбольным клубом "Тамбов". Помимо этого, он является полноценным туристическим объектом, где проводятся экскурсии для всех желающих.

Глава республики отметил, что на территории стадиона планируется организовать для каждого возраста и социальной группы свои развлечения и занятия - спортивно-оздоровительные центры, кинотеатры, детские зоны, торговые и концертные площадки.