Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T15:35Z
https://ria.ru/20191011/1559680404.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152262/94/1522629458_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5e85653e012a33e5a427266c63e42db8.jpg
РИА Новости
Республика Мордовия

Стадион "Мордовия Арена" в Саранске хотят сделать центром семейного отдыха

15:35 11.10.2019
17
© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкСтела с мячом возле стадиона "Мордовия Арена" в Саранске
Стела с мячом возле стадиона Мордовия Арена в Саранске
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стадион "Мордовия Арена" должен стать центром притяжения для всей семьи, где каждый найдет занятие для себя, заявил РИА Новости глава республики Владимир Волков.
Стадион "Мордовия Арена" вошел в число претендентов на звание лучших футбольных арен в мире, введенных в эксплуатацию в 2018 году. Он был построен к чемпионату мира 2018 года и рассчитан на 44 тысячи зрителей.
"Чтобы стадион "Мордовия Арена" начал зарабатывать, нужен многопрофильный подход. Есть идея организации семейного отдыха. Мы хотим, чтобы вся семья нашла свое занятие в стенах стадиона. Я считаю, что если мы сделаем этот стадион центром притяжения семьи, то мы его полностью задействуем", - сказал Волков.
Сейчас стадион "Мордовия Арена" используется в качестве домашнего стадиона футбольным клубом "Тамбов". Помимо этого, он является полноценным туристическим объектом, где проводятся экскурсии для всех желающих.
Глава республики отметил, что на территории стадиона планируется организовать для каждого возраста и социальной группы свои развлечения и занятия - спортивно-оздоровительные центры, кинотеатры, детские зоны, торговые и концертные площадки.
Вид на центральную часть Саранска
26 сентября, 19:01Республика Мордовия
В Мордовии рассказали о приоритетной задаче в развитии спорта
При этом он подчеркнул, что стадион был построен для развития спорта, сейчас на его территории создана школа футбола. Кроме того, отметил глава республики, "Мордовия арена" будет участвовать в европейских и мировых первенствах. В планах главы Мордовии вывести стадион на самоокупаемость через пять лет.
000000
Обсудить 0
Республика МордовияМордовияСаранскОбщество
Рекомендуем
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Долги перед игроками ФК "Мордовия" будут погашены, заявил глава республики
РИА
Новости
Пенза
Пензенская область лидирует по данным НААИР по числу инвестпроектов за год
Пенза
Пензенская область будет сотрудничать с ОЗК в сфере экспорта
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Инвестиции в Пензенскую область в 2019 году достигнут 93 млрд рублей
Лента
новостей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Инвестиции в АПК Тамбовщины к концу года составят более 35 млрд рублей
Предметы национальной одежды якутов
Участники фестиваля поэзии переводят произведения якутян на другие языки
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Власти Камчатки организовали выставку для развития внутреннего туризма
Мясо птицы
Тульская область планирует поставки в Китай продовольствия на $15 млн
Город Пенза. Архив
Пензенская область планирует увеличить к 2024 году экспорт АПК в два раза
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Мордовии хочет вывести органическую продукцию на международный рынок
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
Проект "Безопасность дорожного движения" обсудят в октябре в Екатеринбурге
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Глава Чувашии: республиканский бюджет остается социально ориентированным
Заготовка рулонов сена на поле
Экспорт продуктов АПК Тамбовщины к концу года вырастет до $120 млн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Лента новостейМолния