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РИА Новости
Республика Мордовия

Глава Мордовии хочет вывести органическую продукцию на международный рынок

15:33 11.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мордовия уже три года занимается производством органической продукции, планируется вывести продукт на международный уровень, заявил РИА Новости глава республики Владимир Волков.
В 2018 году в России был принят закон об органической продукции, он вступает в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, органической будет считаться экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям.
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По словам главы Мордовии, республика уже три года активно занимается производством органической продукции, в основном это крупы. Уже подготовлено 2,5 тысячи гектаров земли, в дальнейшем на эти цели будет выделено еще столько же территории. Он отметил, что органическую продукцию из региона можно встретить даже в Москве.
"Мы активно занимаемся международными связями. Будем прорабатывать международную торговлю органической продукцией", - сказал Волков.
Он рассказал, что на сегодняшний день международная торговля сельхозпродукцией приносит республике 16 миллионов долларов в год, через пять лет предполагается увеличить доход до 60 миллионов долларов. При этом, по его словам, Мордовия является инновационно-промышленной республикой: 30% годового внутреннего нацпродукта занимает промышленность, 27% продукции которой - инновационная.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)МордовияЭкономика
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