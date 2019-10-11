Глава Мордовии хочет вывести органическую продукцию на международный рынок

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мордовия уже три года занимается производством органической продукции, планируется вывести продукт на международный уровень, заявил РИА Новости глава республики Владимир Волков.

В 2018 году в России был принят закон об органической продукции, он вступает в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, органической будет считаться экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям.

По словам главы Мордовии, республика уже три года активно занимается производством органической продукции, в основном это крупы. Уже подготовлено 2,5 тысячи гектаров земли, в дальнейшем на эти цели будет выделено еще столько же территории. Он отметил, что органическую продукцию из региона можно встретить даже в Москве.

"Мы активно занимаемся международными связями. Будем прорабатывать международную торговлю органической продукцией", - сказал Волков.