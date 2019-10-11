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РИА Новости

В ДНР шесть человек пострадали из-за боев за неделю

15:33 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Шесть человек пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, заявили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.
"С 4 по 10 октября 2019 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек, из которых четверо военнослужащих республики и два гражданских мужчины", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.
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