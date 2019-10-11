В ДНР шесть человек пострадали из-за боев за неделю

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Шесть человек пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, заявили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.
"С 4 по 10 октября 2019 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек, из которых четверо военнослужащих республики и два гражданских мужчины", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru