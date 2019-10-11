В ДНР шесть человек пострадали из-за боев за неделю

"С 4 по 10 октября 2019 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек, из которых четверо военнослужащих республики и два гражданских мужчины", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.