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РИА Новости
Республика Мордовия

Долги перед игроками ФК "Мордовия" будут погашены, заявил глава республики

15:33 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков заверил, что все задолженности перед игроками ФК "Мордовия" будут погашены.
"Мордовия" выступает в Футбольной национальной лиге и занимает 18-е место после 16 туров. В сентябре источник, знакомый с ситуаций, сообщил РИА Новости, что футболисты саранской команды не получают зарплату с апреля.
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"Мы заплатили зарплаты, включая июль, всем футболистам. В истории российского футбола у многих команд были трудности. И у нас были. Но мы всегда свои обязательства выполняли. Если команда у нас играет, то все ее игроки получат деньги", - сказал Волков РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что республика тратит 7% бюджета на развитие спорта. Профессиональные спортсмены, отметил глава Мордовии, являются примером для молодежи, и регион намерен развивать потенциал своих воспитанников.
"Сейчас мы хотим, чтобы подготовка футболистов, хоккеистов, команд сборных по другим видам спорта была из наших воспитанников, чтобы мы не тратили большие денег на закупку футболистов", - подчеркнул глава республики.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)МордовияЭкономика
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