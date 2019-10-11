Долги перед игроками ФК "Мордовия" будут погашены, заявил глава республики

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков заверил, что все задолженности перед игроками ФК "Мордовия" будут погашены.

"Мордовия" выступает в Футбольной национальной лиге и занимает 18-е место после 16 туров. В сентябре источник, знакомый с ситуаций, сообщил РИА Новости, что футболисты саранской команды не получают зарплату с апреля.

"Мы заплатили зарплаты, включая июль, всем футболистам. В истории российского футбола у многих команд были трудности. И у нас были. Но мы всегда свои обязательства выполняли. Если команда у нас играет, то все ее игроки получат деньги", - сказал Волков РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что республика тратит 7% бюджета на развитие спорта. Профессиональные спортсмены, отметил глава Мордовии, являются примером для молодежи, и регион намерен развивать потенциал своих воспитанников.