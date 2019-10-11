На ВПП в Красноярском крае сгорела машина для уборки снега

КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура разбирается в инциденте, произошедшем недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Хатанге на севере Красноярского края, во время которого сгорела машина для уборки снега, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По ее данным, инцидент произошел в пятницу.
"Разбирается Норильская транспортная прокуратура. Произошло вблизи аэродромной полосы. Сгорел снегоуборщик, пострадавших нет. Причины выясняются", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время начата проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации наземной авиатехники.