На ВПП в Красноярском крае сгорела машина для уборки снега

КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура разбирается в инциденте, произошедшем недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Хатанге на севере Красноярского края, во время которого сгорела машина для уборки снега, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.