Проект "Безопасность дорожного движения" обсудят в октябре в Екатеринбурге

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вопросы реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" будут рассмотрены в ходе всероссийского семинара-совещания, который пройдет 15 октября в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.

В работе семинара примут участие руководители Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, а также начальники всех региональных подразделений Госавтоинспекции.

Участники мероприятия обсудят наиболее актуальные проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, рассмотрят ход реализации принятых государственных стратегических программ и выработают дополнительные меры по повышению безопасности на дорогах.

В этот же день в ходе семинара-совещания пройдет пленарное заседание, в котором примут участие руководители МВД России. На нем будет определён вектор дальнейшей деятельности Госавтоинспекции по реализации государственных стратегических программ и проектов на ближайшую перспективу, рассказал РИА Новости начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

По его словам, основная часть семинара-совещания пройдет в формате "круглых столов", на которых будут обсуждаться выполнение новых требований по допуску водителей к участию в дорожном движении, повышение безопасности пассажирских перевозок, перспективы развития системы автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и другие актуальные темы.

"Открытые дискуссионные площадки позволят руководителям региональных управлений Госавтоинспекции обменяться опытом участия в реализации как федеральных, так и региональных программ, обсудить проблемные вопросы и выработать оптимальные пути их решения", - отметил Белан.

Куда ведут все дороги?

Кроме того, 16 октября в ВЦ "Екатеринбург-Экспо" откроется международная специализированная выставка "Дорога 2019", на которой будут представлены новейшие технические разработки в дорожно-транспортной сфере. Масштабное мероприятие проводится совместно Росавтодором, Госавтоинспекцией МВД РФ, государственной компании "Автодор" и при поддержке Минтранса России.

В основном павильоне разместится межведомственная экспозиция Росавтодора, ГК "Автодор" и Госавтоинспекции. На этом стенде состоится и церемония открытия выставки.

Само выставочное пространство будет разделено на блоки: безопасность дорожного движения, реализация в регионах страны национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", современные технологии и материалы в дорожном строительстве. Во втором павильоне будет представлена дорожно-строительная техника.