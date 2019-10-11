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РИА Новости

Неверов назвал уход космонавта Леонова из жизни потерей для всей страны

15:10 11.10.2019 (обновлено: 17:57 11.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов
Космонавт Алексей Леонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал уход советского космонавта Алексея Леонова из жизни потерей для всей страны.
Ранее в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина РИА Новости сообщили о смерти Алексея Леонова, первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос. Прощание и похороны легендарного советского космонавта состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
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"Не стало человека, который первым вышел в открытый космос. Это потеря для всей страны. Я с гордостью говорю: Леонов - мой земляк. Леонов поддержал меня на первых выборах в Государственную думу", - написал Неверов на своей странице в Facebook.
Неверов назвал Леонова невероятным человеком, "с которым связь продолжилась на Смоленской земле - родине Юрия Гагарина, память о котором он хранил, наследие которого он популяризировал и продвигал".
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, в свою очередь, назвал Леонова легендой советской и мировой космонавтики.
"Его подвиг стал примером настоящего мужества и невероятного героизма. Уходит эпоха, уходит тот, кто писал славную историю нашей страны. В наших сердцах он останется навсегда. Светлая память", - написал Миронов на своей странице в Facebook.
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Умер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновЦентр подготовки космонавтовГосдума РФСергей НеверовРоссия
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