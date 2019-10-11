Неверов назвал уход космонавта Леонова из жизни потерей для всей страны

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал уход советского космонавта Алексея Леонова из жизни потерей для всей страны.

Ранее в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина РИА Новости сообщили о смерти Алексея Леонова, первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос. Прощание и похороны легендарного советского космонавта состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

"Не стало человека, который первым вышел в открытый космос. Это потеря для всей страны. Я с гордостью говорю: Леонов - мой земляк. Леонов поддержал меня на первых выборах в Государственную думу", - написал Неверов на своей странице в Facebook

Неверов назвал Леонова невероятным человеком, "с которым связь продолжилась на Смоленской земле - родине Юрия Гагарина, память о котором он хранил, наследие которого он популяризировал и продвигал".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, в свою очередь, назвал Леонова легендой советской и мировой космонавтики.