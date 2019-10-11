Ставропольский суд рассмотрит дело водителя грузовика после крупного ДТП

На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019. Архивное фото

На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019

© УГИБДД по Ставропольскому краю На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019

ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело о нарушении ПДД в отношении водителя грузовика после ДТП на Ставрополье, в результате которого в августе погибли 5 человек, а трое получили тяжелые травмы, сообщает Генпрокуратура РФ.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло 2 августа около 02.30 на 420-м километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь". По информации ГИБДД, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли пятеро, 16 были госпитализированы.

"Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Руслана Гочияева, который обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2019 года в районе 420 километра федеральной автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" Гочияев, управляя грузовым автомобилем, нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, перевозившим 25 человек. В результате ДТП погибли водитель автобуса и четыре пассажира, еще три человека получили тяжёлые травмы, отмечает ведомство.