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РИА Новости

Ставропольский суд рассмотрит дело водителя грузовика после крупного ДТП

15:09 11.10.2019
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© УГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
© УГИБДД по Ставропольскому краю
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело о нарушении ПДД в отношении водителя грузовика после ДТП на Ставрополье, в результате которого в августе погибли 5 человек, а трое получили тяжелые травмы, сообщает Генпрокуратура РФ.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло 2 августа около 02.30 на 420-м километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь". По информации ГИБДД, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли пятеро, 16 были госпитализированы.
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"Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Руслана Гочияева, который обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2019 года в районе 420 километра федеральной автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" Гочияев, управляя грузовым автомобилем, нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, перевозившим 25 человек. В результате ДТП погибли водитель автобуса и четыре пассажира, еще три человека получили тяжёлые травмы, отмечает ведомство.
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"Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД РФ. Материалы уголовного дела направлены в Апанасенковский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу", - отмечено в сообщении.
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СтавропольеГИБДД МВД РФГенеральная прокуратура РФМВД РФРоссияПроисшествия
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