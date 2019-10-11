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РИА Новости
Война в Сирии

Пакистан поддержал операцию Турции в Сирии, заявила администрация Эрдогана

15:06 11.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил поддержку турецкой операции на севере Сирии, говорится в полученном РИА Новости сообщении администрации турецкого лидера.
"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. В ходе переговоров господин Хан выразил свою поддержку операции "Источник мира". В ходе переговоров также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы", - говорится в сообщении.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИмран ХанВойна в СирииПакистанТурцияСирияВ мире
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