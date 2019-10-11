Пакистан поддержал операцию Турции в Сирии, заявила администрация Эрдогана

"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. В ходе переговоров господин Хан выразил свою поддержку операции "Источник мира". В ходе переговоров также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы", - говорится в сообщении.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.