Юлия Юзик о задержании в Иране: "Я думала, что никогда уже оттуда не выйду"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости, Евгения Стогова. Освобожденная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик в разговоре с РИА Новости назвала свое приглашение в Иран заранее спланированной провокацией, а в то, что её отпустят, она не верила до самого возвращения в Москву.

Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала российскую дипмиссию в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о потенциальных проблемах говорили ее родственники. В среду утром она вернулась в Москву рейсом "Аэрофлота". О причинах своей поездки в Иран и подробностях задержания она рассказала РИА Новости.

Поехала в Иран по приглашению

Приглашения посетить Иран, по словам Юзик, она получала на протяжении целого года. Её предыдущая поездка в Исламскую республику закончилась весьма напряженно: на вылете россиянку предупредили, что в стране ей больше не рады.

"Пригласил меня туда человек, которого я хорошо знала, мой бывший шеф. Он иранец, имеет непосредственное отношение к спецслужбам этой страны. И он мне гарантировал, что со стороны Ирана ко мне больше нет претензий, что я могу свободно приезжать. Более того, он убеждал, что их приглашение – желание сгладить те неприятные впечатления год назад", – рассказала Юлия.

В ноябре россиянке предстоит серьёзная операция на легком, накануне поездки она проходила курс терапии. Кроме того, на ее попечении четверо детей.

"Я просила по-человечески, если что-то не так, сказать мне сразу. Однако меня убедили, что поездка пройдет под гарантией безопасности, что меня встретят в аэропорту. Мне даже прислали программу! Это изначально была провокация, подстава по полной программе", – добавила Юзик.

Паспорт обещали вернуть в Тегеране

Подозрения по поводу происходящего у Юлии появились еще в аэропорту, когда на паспортном контроле удостоверяющий личность документ ей не вернули.

"Писали, что у меня якобы были проблемы с визой – с визой все было в порядке. Когда я стала спрашивать о причинах невозврата паспорта, мне ничего не объяснили. Все время говорили на фарси, меня заставляли отвечать на фарси, мол, ты в Иране. Я попросила в случае проблем сразу меня депортировать. Но их задача была в том, чтобы заставить меня приехать на территорию страны", – сообщила Юзик.

Встречавший ее человек – тот самый пригласивший знакомый – на паспортном контроле присутствовал. Он же сказал россиянке, что паспорт нужен для того, чтобы убрать данные Юлии из какой-то системы, а забрать его можно будет уже на следующий день в Тегеране.

"При выходе я села в его машину, попросила отвезти меня в российское консульство. Он отказался. Представить ситуацию, что я выхожу, хлопаю дверью, беру машину… Я оказалась фактически в заложниках! На следующий день меня повезли якобы получать паспорт. Это оказалось здание Корпуса Стражей Исламской Революции, где меня около шести часов продержали на допросе. Паспорт не отдали", – рассказала Юлия.

Официальное обвинение – работа на Израиль

Юзик задержали на следующий день после допроса в номере отеля. Группа захвата без объяснения причин и предъявления претензий отвезла ее в тюрьму. А на следующий день, по ее словам, состоялся суд.

"Официальное обвинение – сотрудничество с израильскими спецслужбами и работа на государство Израиль. Я была в Израиле один раз в 2004 году, у меня нет израильского паспорта, у меня нет родственников, живущих в Израиле. Во время обвинения они ссылались на людей, с которыми я просто общалась в Facebook в переписке. Граждане, которые имели израильское происхождение, их было всего два-три человека. Они сказали, что я приехала в Иран с целью сбора информации", – вспоминает Юлия.

Встретиться с адвокатом Юлии так и не удалось. А на просьбу связаться с консульством россиянка получила весьма неожиданный ответ: "Мне сказали, что о моем аресте официально сообщили в российское посольство еще в первый день. Сказали, что никто мной не заинтересовался. Я сидела там и думала, что я просто никому не нужна и никогда уже оттуда не выйду".

"Я не все могу рассказать"

В день освобождения Юлия до последнего не знала, куда именно ее везут.

"Я легла вечером спать – там в камере пол и несколько брошенных одеял, ничего больше. Где-то в 9-10 вечера за мной зашла женщина в чёрном, сказала "на выход". Я не знала, куда мы едем: казнь, другая тюрьма. Когда мне говорили "аэропорт", я была уверена, что меня обманывают. Я до последнего не верила, что вернусь", – утверждает Юзик.

Сейчас Юлия находится в Москве у себя дома, со своими детьми. Периодически ее навещает мама.