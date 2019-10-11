В Чернигове девять детей попали в больницу после распыления газа в школе

КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Неизвестный распылил раздражающий газ в одной из школ Чернигова, девять детей госпитализировали, сообщила пресс-служба управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.
По данным Госслужбы по ЧС, в пятницу утром поступила информация, что в помещении школы распылили неизвестный газ, персонал школы срочно провел эвакуацию учеников.
"По состоянию на 10.45 (совпадает с мск) в больницу доставлены девять учеников в возрасте от 12 до 14 лет. Окончательный диагноз и состояние пострадавших уточняется", - цитирует сообщение пресс-службы агентство УНИАН.
На месте работают спасатели и полиция.