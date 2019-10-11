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РИА Новости
Пензенская область

Инвестиции в Пензенскую область в 2019 году достигнут 93 млрд рублей

14:51 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Общий объем инвестиций в экономику Пензенской области к концу года составит не менее 93 миллиардов рублей, что на 2-3% больше, чем в 2018 году, сообщил РИА Новости губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень -2019".
"В прошлом году по инвестициям мы вышли на докризисный уровень", - сказал Белозерцев.
По его словам, наибольший объем инвестиций в сельхозотрасли приходится на производство мяса и молока.
"В этом году компания "Русмолко" реализует проект строительства мегафермы на 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Крупнейший инвестор области группа компаний "Дамате" строит третий завод по глубокой переработке мяса индейки стоимостью около 7 миллиардов рублей. В следующем году компания планирует заложить в Каменском районе области завод по производству халяльной продукции из мяса индейки", - отметил глава региона.
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Он добавил, что в этом году в региональном бюджете 66 миллионов рублей были заложены на поддержку аграриев, которые вводят в эксплуатацию залежные земли. Уже введены в оборот 40 тысяч гектаров. Кроме того, власти региона оказывают грантовую поддержку малому бизнесу.
"В этом году, например, на поддержку проекта по производству кленового сиропа и малины мы выдали пять грантов по 1,5 миллиона рублей", - сказал губернатор.
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