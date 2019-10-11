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РИА Новости

"Врачи без границ" закрыли больницу в Ракке из-за военной операции Турции

14:48 11.10.2019
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© AFP 2019 / Bulent KilicПанорама Ракки, Сирия
Панорама Ракки, Сирия
© AFP 2019 / Bulent Kilic
Панорама Ракки, Сирия. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) закрыла больницу в сирийской провинции Ракка из-за военной операции Турции, говорится в распространенном в пятницу заявлении MSF.
Как отмечается, больница, которая работала под патронажем MSF в населенном пункте Телль-Абъяд, была закрыта в связи с тем, что большинство сотрудников покинули этот район вместе с семьями. В организации отмечают, что данное медицинское учреждение было единственным на весь город и его окрестности.
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"Наши сотрудники в Телль-Абъяде стали свидетелями того, как когда-то живой город вымер. После восьми лет войны сирийский народ вновь заставляют покидать дома и оставлять нажитое имущество в поисках безопасности. Эскалация насилия может только усугубить травму, которую жители Сирии уже переживают из-за многих лет войны и жизни в опасных условиях", - заявил менеджер MSF по чрезвычайным ситуациям в Сирии Роберт Онус.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
Гуманитарные организации ООН в связи с проведением Турцией военной операции, выразили обеспокоенность тем, что эскалация боевых действий на севере Сирии может привести к массовым переселениям и появлению большого количества беженцев. В частности, по данным УКГВ ООН, в районах, затронутых военной операцией, могут пострадать порядка 2,2 миллиона человек.
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Минобороны ТурцииВойна в СирииВрачи без границКурдистан (Ирак)СирияООНВ мире
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