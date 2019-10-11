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РИА Новости

В Госдуме раскритиковали идею о пособии по уходу за ребенком

14:46 11.10.2019
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© Fotolia / Robert KneschkeСемья
Семья
© Fotolia / Robert Kneschke
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал идею выплаты пособия по уходу тому, кто фактически присматривает за ребёнком, отметив, что постановка такого вопроса нарушает принципы социального страхования.
Ранее министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением выплачивать пособие по уходу за ребёнком тому из родственников, кто фактически присматривает за ним. Как пояснили РИА Новости в министерстве, предлагаемая норма дополняет положения действующего законодательства. В министерстве подчеркнули, что она никак не ущемляет права граждан, поскольку и на сегодняшний день лица, не осуществляющие уход за ребенком, права на пособие не имеют.
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"Если подобная инициатива действительно обсуждается в министерстве, то мое отношение к этому отрицательное", - заявил Нилов, которого цитирует пресс-служба комитета.
Парламентарий напомнил, что в России действует страховая социальная система, согласно которой страховым случаем считается временная нетрудоспособность, включая отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.
"В этих случаях из фонда социального страхования выплачиваются соответствующие средства в зависимости от заработка застрахованного лица. Если говорить об отпуске по уходу за ребенком, надо иметь в виду размер максимального пособия, который сегодня составляет немногим более 25 тысяч рублей в месяц – при условии высокой зарплаты матери или отца ребенка за последние два года. Минимальный размер пособия – 6 тысяч рублей, если гражданин не работал", - пояснил депутат.
По мнению Нилова, очевидно, что в современных экономических условиях 25 тысяч рублей недостаточно даже для обеспечения минимальных потребностей при уходе за ребенком. Однако, отмечает депутат, поскольку наступил страховой случай, а работодатель ранее в полном объеме выплачивал необходимые взносы, "трогать выплату этих пособий гражданину, имеющему на них полное право, категорически недопустимо".
Парламентарий напомнил, что застрахованное лицо вправе работать неполный рабочий день даже в период отпуска по уходу за ребенком, при этом соответствующие взносы продолжают поступать и в бюджет, и во внебюджетные фонды, включая ФСС.
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"Поэтому о каком-либо ущемлении, урезании или переадресации средств другим гражданам, которые помогают ухаживать за ребенком или даже проводят с ним больше времени, нельзя. Сама постановка такого вопроса нарушает принципы социального страхования. Родители сами разберутся, если у них будет возможность пригласить сиделку или кого-то из родственников на несколько часов. Если пособие честно заработано, однако люди вынуждены продолжать трудиться ввиду его недостаточной суммы, а бюджетная система еще и получает необходимые отчисления, вопрос передачи иным лицам тех средств, которые положены из фонда социального страхования, недопустим", – подчеркнул Нилов. -0-
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Ярослав НиловГосдума РФРоссияОбщество
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