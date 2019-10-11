В Госдуме раскритиковали идею о пособии по уходу за ребенком

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал идею выплаты пособия по уходу тому, кто фактически присматривает за ребёнком, отметив, что постановка такого вопроса нарушает принципы социального страхования.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением выплачивать пособие по уходу за ребёнком тому из родственников, кто фактически присматривает за ним. Как пояснили РИА Новости в министерстве, предлагаемая норма дополняет положения действующего законодательства. В министерстве подчеркнули, что она никак не ущемляет права граждан, поскольку и на сегодняшний день лица, не осуществляющие уход за ребенком, права на пособие не имеют.

"Если подобная инициатива действительно обсуждается в министерстве, то мое отношение к этому отрицательное", - заявил Нилов, которого цитирует пресс-служба комитета.

Парламентарий напомнил, что в России действует страховая социальная система, согласно которой страховым случаем считается временная нетрудоспособность, включая отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.

"В этих случаях из фонда социального страхования выплачиваются соответствующие средства в зависимости от заработка застрахованного лица. Если говорить об отпуске по уходу за ребенком, надо иметь в виду размер максимального пособия, который сегодня составляет немногим более 25 тысяч рублей в месяц – при условии высокой зарплаты матери или отца ребенка за последние два года. Минимальный размер пособия – 6 тысяч рублей, если гражданин не работал", - пояснил депутат.

По мнению Нилова, очевидно, что в современных экономических условиях 25 тысяч рублей недостаточно даже для обеспечения минимальных потребностей при уходе за ребенком. Однако, отмечает депутат, поскольку наступил страховой случай, а работодатель ранее в полном объеме выплачивал необходимые взносы, "трогать выплату этих пособий гражданину, имеющему на них полное право, категорически недопустимо".

Парламентарий напомнил, что застрахованное лицо вправе работать неполный рабочий день даже в период отпуска по уходу за ребенком, при этом соответствующие взносы продолжают поступать и в бюджет, и во внебюджетные фонды, включая ФСС.