В Тульской области семь человек пострадали в ДТП

ДТП в результате столкновения двух автомашин на федеральной трассе М-2 "Крым" в Тульской области

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух автомашин на федеральной трассе М-2 "Крым" в Тульской области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики МЧС России.

"На 266-м километре трассы произошло столкновение двух автотранспортных средств. Предварительно, пострадали семь человек, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.