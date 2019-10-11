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РИА Новости

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП

14:40 11.10.2019 (обновлено: 14:48 11.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области ДТП в результате столкновения двух автомашин на федеральной трассе М-2 "Крым" в Тульской области
ДТП в результате столкновения двух автомашин на федеральной трассе М-2 Крым в Тульской области
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух автомашин на федеральной трассе М-2 "Крым" в Тульской области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики МЧС России.
"На 266-м километре трассы произошло столкновение двух автотранспортных средств. Предварительно, пострадали семь человек, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, для извлечения пострадавших применялся аварийно-спасательный инструмент "Спрут". Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали семь спасателей и две единицы техники.
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МЧС РФТульская областьПроисшествия
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