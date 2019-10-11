В Тульской области семь человек пострадали в ДТП

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух автомашин на федеральной трассе М-2 "Крым" в Тульской области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики МЧС России.
"На 266-м километре трассы произошло столкновение двух автотранспортных средств. Предварительно, пострадали семь человек, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.
6 августа, 09:04РИА НовостиКрупные ДТП в России в 2019 году
По его словам, для извлечения пострадавших применялся аварийно-спасательный инструмент "Спрут". Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали семь спасателей и две единицы техники.