МИД предупредил россиян о перекрытии дорог в Париже из-за манифестаций

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о перекрытии дорог и повышенных мерах безопасности в Париже 12 октября из-за манифестаций.

Ранее ведомство также предупредило о повышении мер безопасности и перекрытии дорог в Риме 11 октября в районе Piazzale dei Partigiani в связи с проведением студенческой демонстрации.