МИД предупредил россиян о перекрытии дорог в Париже из-за манифестаций

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о перекрытии дорог и повышенных мерах безопасности в Париже 12 октября из-за манифестаций.
"Франция – 12 октября в городе Париж у эспланады Трокадеро и площади Республики ожидаются манифестации; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Ранее ведомство также предупредило о повышении мер безопасности и перекрытии дорог в Риме 11 октября в районе Piazzale dei Partigiani в связи с проведением студенческой демонстрации.