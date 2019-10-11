Около 47 тысяч детей остаются в лагере "Аль-Хоул" в Сирии, заявили в ЮНИСЕФ

ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 47 тысяч детей из Сирии, Ирака и других стран остаются в лагере для беженцев "Аль-Хоул" в Сирии, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марикси Меркадо.

"В настоящее время, по нашим оценкам, в лагере "Аль-Хоул" остаются 68 тысяч человек, из которых 90% - женщины и дети. Из 47 тысяч детей в лагере порядка 19 тысяч – сирийцы, остальные 28 тысяч – из 60 различных стран, включая 20 тысяч детей из Ирака. Большинство из них в возрасте до 12 лет", - сказала она.

Представитель ЮНИСЕФ подчеркнула, что эти дети являются наиболее уязвимыми, так как они сталкиваются с дополнительными проблемами при оформлении документов и попытке вернуться в свои родные страны.