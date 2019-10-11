Путин рассказал, от чего зависит мир на Украине

"Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу", - сказал Путин на заседании совета глав СНГ, говоря о мирном урегулировании на Украине.