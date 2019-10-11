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РИА Новости

В США сотрудница отеля отбилась от грабителя при помощи его пистолета

14:15 11.10.2019 (обновлено: 14:36 11.10.2019)
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В городе Падака, штат Кентуки, сотрудница отеля отбилась от грабителя, который потребовал отдать ему выручку, сообщил местный телеканал WKYT.
На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина в шапке и шарфе угрожает пистолетом работнице отеля. Он требовал, как сообщили правоохранители, отдать выручку.
Женщина подчинилась преступнику и высыпала купюры на стол перед ним. Мужчина начал собирать деньги в сумку, отложив пистолет. Тогда сотрудница отеля взяла оружие и прогнала грабителя. Но он решил вернуться и отобрать пистолет.
Сотрудник полиции
24 декабря 2018, 10:11РИА Новости
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Женщина замешкалась, однако смогла выстрелить. На этот раз преступник окончательно покинул здание отеля.
Полицейские забрали пистолет у сотрудницы гостиницы, а также нашли часть одежды, которую преступник использовал для маскировки.
Вскоре мужчину арестовали. Им оказался 26-летний местный житель Кори Филлипс.
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