В США сотрудница отеля отбилась от грабителя при помощи его пистолета

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В городе Падака, штат Кентуки, сотрудница отеля отбилась от грабителя, который потребовал отдать ему выручку, сообщил местный телеканал В городе Падака, штат Кентуки, сотрудница отеля отбилась от грабителя, который потребовал отдать ему выручку, сообщил местный телеканал WKYT

На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина в шапке и шарфе угрожает пистолетом работнице отеля. Он требовал, как сообщили правоохранители, отдать выручку.

Женщина подчинилась преступнику и высыпала купюры на стол перед ним. Мужчина начал собирать деньги в сумку, отложив пистолет. Тогда сотрудница отеля взяла оружие и прогнала грабителя. Но он решил вернуться и отобрать пистолет.

Женщина замешкалась, однако смогла выстрелить. На этот раз преступник окончательно покинул здание отеля.

Полицейские забрали пистолет у сотрудницы гостиницы, а также нашли часть одежды, которую преступник использовал для маскировки.