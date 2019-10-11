Тульская область планирует поставки в Китай продовольствия на $15 млн

МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Тульская область планирует поставлять в Китай кондитерские изделия, масло и мясо птицы на общую сумму 15 миллионов долларов. Тульская область планирует поставлять в Китай кондитерские изделия, масло и мясо птицы на общую сумму 15 миллионов долларов.

Это стало одним из важных итогов встречи китайской стороны с делегацией Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюмином. Гости прибыли для участия в презентации инвестиционных и культурно-туристических ресурсов области, прошедшей 10 октября в Культурном центре России в Пекине.

По словам Дюмина, стороны заключили соглашения о поставках в период 2020-2022 гг. 4500 тонн вафель и ежегодном экспорте 500 тонн яблочной пастилы к концу 2021 года. Кроме того, тульские производители готовы до июня 2020 года отправлять китайским партнерам около 20 тысяч тонн рапсового масла и мясо птицы общей стоимостью 6 миллионов долларов.