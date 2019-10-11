Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T13:59Z
https://ria.ru/20191011/1559673608.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_f777ebd9d48af403d862d03a05fe6b31.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Тульская область планирует поставки в Китай продовольствия на $15 млн

13:59 11.10.2019
101
© РИА Новости / Евгений БиятовМясо птицы
Мясо птицы
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Тульская область планирует поставлять в Китай кондитерские изделия, масло и мясо птицы на общую сумму 15 миллионов долларов.
Это стало одним из важных итогов встречи китайской стороны с делегацией Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюмином. Гости прибыли для участия в презентации инвестиционных и культурно-туристических ресурсов области, прошедшей 10 октября в Культурном центре России в Пекине.
По словам Дюмина, стороны заключили соглашения о поставках в период 2020-2022 гг. 4500 тонн вафель и ежегодном экспорте 500 тонн яблочной пастилы к концу 2021 года. Кроме того, тульские производители готовы до июня 2020 года отправлять китайским партнерам около 20 тысяч тонн рапсового масла и мясо птицы общей стоимостью 6 миллионов долларов.
В 2018 году объем экспорта из Тульской области в Китай достиг 110 миллионов долларов, увеличившись на 8% в годовом исчислении.
200020
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеТульская областьЭкономика
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Захарова рассказала о небылицах о Китае в российском интернете
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Путин пригласил страны СНГ, не входящие в ЕАЭС, на саммит в Петербург
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал введение санкции США против китайской COSCO
Река Катунь в Чемальском районе Республики Алтай
На совете регионов Большого Алтая подписали меморандум о сотрудничестве
Лента
новостей
Долина Кызыл-Чин в Чуйской степи Республики Алтай
В Большом Алтае может появиться трансграничный кластер
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019
Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
Порт в Шардже, ОАЭ
В Шардже заявили о готовности обсудить с Россией студенческие обмены
Город Пенза. Архив
Пензенская область планирует увеличить к 2024 году экспорт АПК в два раза
Президент США Дональд Трамп
Переговоры США и КНР по торговле идут хорошо, заявил Трамп
Панорама Тегерана, Иран
МИД Ирана заявил об утечке нефти из-за атаки на танкер в Красном море
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Россия и Китай создадут совместный мозговой центр
Мучной склад
Первый поезд с мукой из России в рамках "аграрного экспресса" прибыл в КНР
Москва
В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния