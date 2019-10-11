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РИА Новости

СК проверит новые данные по делу экс-главы Раменского района

13:58 11.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следствию изучить появившиеся в СМИ новые данные по убийству женщины в Подмосковье, в котором обвиняется экс-глава Раменского района области Андрей Кулаков, сообщает в пятницу ведомство.
Из сообщения СК следует, что в одной из телепрограмм обсуждался ход расследования уголовного дела в отношении Кулакова, обвиняемого в убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. В эфире были анонимно озвучены версии произошедшего, а также высказана позиция родственников обвиняемого относительно хода следствия.
"Председатель Следственного комитета поручил взять на контроль ход расследования данного уголовного дела и дал указание руководству ГСУ СК России по Московской области тщательнейшим образом изучить все доводы, озвученные журналистами программы, и установить всех возможных соучастников этого жестокого преступления", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся с места происшествия. Экспертиза показала, что Исаенкову задушили. Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство"). Кулаков свою вину не признает.
В среду в эфире программы на телеканале "Россия 1" жена Андрея Кулакова обратилась к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации и взять дело под личный контроль. Она утверждает, что в ночь убийства муж находился дома с ней и сыном, что может подтвердить консьерж, который их видел. Кроме того, в редакцию программы поступил звонок от неизвестного, который заявил, что смерть Исаенковой является следствием того, что она нашла серьезный компромат на влиятельного человека, у которого есть связи в криминальном мире.
В начале октября суд продлил арест Кулакова до января. Чуть ранее его адвокат рассказал об обнаруженной видеозаписи с камеры, которая может пролить свет на обстоятельства преступления.
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков
31 мая, 21:21РИА Новости
Глава Раменского района Подмосковья покинул пост
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинМосковская областьПроисшествия
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