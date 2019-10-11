СК проверит новые данные по делу экс-главы Раменского района

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следствию изучить появившиеся в СМИ новые данные по убийству женщины в Подмосковье, в котором обвиняется экс-глава Раменского района области Андрей Кулаков, сообщает в пятницу ведомство.

Из сообщения СК следует, что в одной из телепрограмм обсуждался ход расследования уголовного дела в отношении Кулакова, обвиняемого в убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. В эфире были анонимно озвучены версии произошедшего, а также высказана позиция родственников обвиняемого относительно хода следствия.

"Председатель Следственного комитета поручил взять на контроль ход расследования данного уголовного дела и дал указание руководству ГСУ СК России по Московской области тщательнейшим образом изучить все доводы, озвученные журналистами программы, и установить всех возможных соучастников этого жестокого преступления", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся с места происшествия. Экспертиза показала, что Исаенкову задушили. Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство"). Кулаков свою вину не признает.

В среду в эфире программы на телеканале "Россия 1" жена Андрея Кулакова обратилась к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации и взять дело под личный контроль. Она утверждает, что в ночь убийства муж находился дома с ней и сыном, что может подтвердить консьерж, который их видел. Кроме того, в редакцию программы поступил звонок от неизвестного, который заявил, что смерть Исаенковой является следствием того, что она нашла серьезный компромат на влиятельного человека, у которого есть связи в криминальном мире.