Жители Челябинской области получили компенсацию при переходе на "цифру"

"К настоящему времени обратились за компенсационными выплатами более 2,5 тысячи жителей региона, граждане получили выплаты на сумму почти 2,8 миллиона рублей. В целом в областном бюджете на эти цели предусмотрено около 300 миллионов рублей", - сказала Арятикова журналистам.

Министр информационных технологий и связи региона Александр Козлов пояснил, что в области существуют две суммы компенсаций, которые зависят от того, проживают ли граждане в зоне приема цифрового сигнала или нет. Если льготник проживает в населенном пункте в зоне приема сигнала, то он сможет получить компенсацию в размере не более 1 тысячи рублей на покупку приставки, если вне приема – то до 6,5 тысячи рублей, добавил он.