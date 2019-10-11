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РИА Новости

Жители Челябинской области получили компенсацию при переходе на "цифру"

13:41 11.10.2019
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Более 2,5 тысячи жителей Челябинской области получили компенсационные выплаты в связи с переходом региона на цифровое эфирное телевидение, сообщила в пятницу начальник отдела организации соцподдержки населения министерства социальных отношений региона Марина Арятикова.
Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.
"К настоящему времени обратились за компенсационными выплатами более 2,5 тысячи жителей региона, граждане получили выплаты на сумму почти 2,8 миллиона рублей. В целом в областном бюджете на эти цели предусмотрено около 300 миллионов рублей", - сказала Арятикова журналистам.
Министр информационных технологий и связи региона Александр Козлов пояснил, что в области существуют две суммы компенсаций, которые зависят от того, проживают ли граждане в зоне приема цифрового сигнала или нет. Если льготник проживает в населенном пункте в зоне приема сигнала, то он сможет получить компенсацию в размере не более 1 тысячи рублей на покупку приставки, если вне приема – то до 6,5 тысячи рублей, добавил он.
По данным пресс-службы губернатора, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, детям погибших защитников Отечества, жертвам политических репрессий, инвалидам по слуху, а также южноуральцам, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума, выплачивают компенсацию на приобретение цифрового оборудования.
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Переход на цифровое телевидениеВ 2019 году Россия перейдет на цифровое телевидение. Что нужно сделать, чтобы не остаться без привычных каналов, — в инфографике Ria.ru
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Переход на цифровое телевидениеЧелябинская областьОбщество
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