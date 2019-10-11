Гагарина и Бузова одновременно выпустили треки про несчастную любовь

смеМОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Певица Полина Гагарина и телеведущая Ольга Бузова практически одновременно выпустили треки про несчастную любовь, о чем рассказали в инстаграме.
"Я так давно не волновалась перед выходом песни! Спасибо вам за ночные отзывы. Я так рада, что трек "Смотри" отозвался в ваших сердцах!", — написала Полина Гагарина.
Спустя пару часов новый сингл "Я еще верю" презентовала Ольга Бузова.
"Эту песню я ждала больше всего. Она не только саундтрек моего нового шоу "План Б" на любимом и родном телеканале ТНТ, но также стала саундтреком моей жизни сейчас. После возвращения с Бали в моей жизни многое изменилось.Наверное, правду говорят, что этот остров какой-то кармический. Любовь в моем сердце. Именно вера в нее и греет в эту дождливую осень", — рассказала Бузова.
Обе исполнительницы спели о неразделенной любви. Только если Полина Гагарина думает, что все уже сделано и прошлое не вернуть, то Ольга Бузова "еще верит в чувства, которых нет".
Поклонники треки встретили положительно.
"Услышала песню сегодня утром, когда ехала на работу. Шикарная. Спасибо тебе за творчество", "у меня просто мурашки от голоса", "очень крутая песня — на репите", — прокомментировали подписчики Гагариной.
"Плачу - не могу, песня написана от души, и такая нежная", "Оля, этот трек в самое сердце. Я плачу от счастья", "Песня до слез довела. Мы верим, что ты найдешь любовь", — оценили творчество Бузовой.