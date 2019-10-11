Гагарина и Бузова одновременно выпустили треки про несчастную любовь

"Эту песню я ждала больше всего. Она не только саундтрек моего нового шоу "План Б" на любимом и родном телеканале ТНТ, но также стала саундтреком моей жизни сейчас. После возвращения с Бали в моей жизни многое изменилось.Наверное, правду говорят, что этот остров какой-то кармический. Любовь в моем сердце. Именно вера в нее и греет в эту дождливую осень", — рассказала Бузова.