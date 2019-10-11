В Большом Алтае может появиться трансграничный кластер

БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Трансграничный производственный кластер может появиться в регионах "Большого Алтая", заявил в пятницу во время первого заседания Экономического совета заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.
К регионам Большого Алтая относятся Алтайский край, Республика Алтай, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Монголии, Восточно-Казахстанская область Казахстана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
"Нам стоит выйти с инициативой синхронизации с крупнейшими евроазиатскими транспортными проектам. Речь идет о "Транссибирской железнодорожной магистрали", магистрали "Светлый путь", экономическом поясе "Шелкового пути". Нужно найти более достойное место для участия в этих проектах наших регионов. Также необходимо создание центров приграничного экономического сотрудничества. В дальнейшем можно выйти на трансграничный производственный кластер, который повлечет за собой новые формы экономического взаимодействия", - сказал Снесарь.
По его словам, власти готовы наращивать поставки продукции на территории Китая, Казахстана и Монголии. Это наиболее перспективные регионы с точки зрения получения прибыли.
По итогам совета регионов Большого Алтая будет подписан меморандум об основных направлениях экономического сотрудничества.
Экономический совет регионов Большого Алтая – консультативный орган, созданный на основании решений 15-го заседания международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай".