В Большом Алтае может появиться трансграничный кластер

"Нам стоит выйти с инициативой синхронизации с крупнейшими евроазиатскими транспортными проектам. Речь идет о "Транссибирской железнодорожной магистрали", магистрали "Светлый путь", экономическом поясе "Шелкового пути". Нужно найти более достойное место для участия в этих проектах наших регионов. Также необходимо создание центров приграничного экономического сотрудничества. В дальнейшем можно выйти на трансграничный производственный кластер, который повлечет за собой новые формы экономического взаимодействия", - сказал Снесарь.