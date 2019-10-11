Рослесхоз усилит взаимодействие с МЧС в борьбе с лесными пожарами

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) намерено усилить взаимодействие с МЧС при ликвидации лесных пожаров в России, сообщил РИА Новости руководитель ведомства, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.

"Взаимодействие с МЧС России будет усилено в любом случае, но о каких-либо конкретных изменениях можно будет говорить только после того, как правительством РФ будет принято решение по представленным предложениям Минприроды России", - сказал Аноприенко.

Ранее сообщалось, что Минприроды намерено к 2022 году увеличить штат лесных пожарных в полтора раза, что потребует дополнительных средств в размере 5,4 миллиарда рублей, а также дополнительно направить 738 миллионов рублей на тушение пожаров на Байкальской природной территории.

Проект министерства вносит изменения в постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 года №318 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства".