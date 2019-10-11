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РИА Новости

Рослесхоз усилит взаимодействие с МЧС в борьбе с лесными пожарами

13:09 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Строителев / Перейти в фотобанкСотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края
Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края
© РИА Новости / Сергей Строителев
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) намерено усилить взаимодействие с МЧС при ликвидации лесных пожаров в России, сообщил РИА Новости руководитель ведомства, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.
"Взаимодействие с МЧС России будет усилено в любом случае, но о каких-либо конкретных изменениях можно будет говорить только после того, как правительством РФ будет принято решение по представленным предложениям Минприроды России", - сказал Аноприенко.
Ранее сообщалось, что Минприроды намерено к 2022 году увеличить штат лесных пожарных в полтора раза, что потребует дополнительных средств в размере 5,4 миллиарда рублей, а также дополнительно направить 738 миллионов рублей на тушение пожаров на Байкальской природной территории.
Проект министерства вносит изменения в постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 года №318 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства".
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
30 сентября, 09:54Радио Sputnik
Все лесные пожары в России потушены
Как уточняет Минприроды, согласно нормативам численность десантников-пожарных и парашютистов-пожарных составляет 4414 человек, а в настоящее время в субъектах РФ их 2,9 тысячи человек. Кроме того, мероприятие связано с возложением на ФБУ "Авиалесоохрана" полномочий по организации и выполнению авиационных работ по охране лесов от пожаров на особо охраняемых природных территориях федерального значения на Байкальской природной территории.
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