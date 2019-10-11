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РИА Новости

Туск надеется на достижение договоренности по Brexit на саммите ЕС

13:05 11.10.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция в Лондоне
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости, Мария Князева. Небольшой шанс на достижение договоренности по организованному отделению Великобритании от Евросоюза на предстоящем саммите глав государств ЕС остается, заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Он напомнил, что ЕС ждал от Соединенного Королевства предложений по решению проблемы ирландской границы после Brexit.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
9 октября, 17:08РИА Новости
ЕС продолжит работать с Британией, чтобы избежать "жесткого" Brexit
"Великобритания не представила реалистичного предложения. Неделю назад я говорил премьеру (страны Борису) Джонсону, что если не будет таких предложений к сегодняшнему дню, я публично сообщу, что больше нет шансов на договоренность в ходе предстоящего Евросовета", - сказал Туск на пресс-конференции в Никосии, которая транслировалась службами Еврокомиссии.
Но в четверг состоялась встреча премьеров Ирландии и Великобритании. "Они впервые увидели путь к договоренности", - заявил Туск.
"Я получил обещающие сигналы от премьера Ирландии, что сделка по-прежнему возможна. Технические переговоры (об этом между ЕС и страной) продолжаются в Брюсселе. Конечно, нет гарантии на успех и почти нет времени. Но даже небольшой шанс должен быть использован", - заявил Туск.
Флаги Европейского союза и Великобритании
8 октября, 22:04РИА Новости
В ЕП считают лучшим вариантом договор о Brexit, достигнутый в прошлом году
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта текущего года в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.
Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страны ЕС Ирландии, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
9 октября, 17:24РИА Новости
Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
Механизм поддержки ирландской границы в его нынешнем виде и зафиксированный в многострадальном соглашении о Brexit предполагает, что Северная Ирландия после Brexit продолжит следовать основным правилам единого рынка Евросоюза, чтобы избежать необходимости проверять товары на соответствие стандартам ЕС на границе. Великобритания в целом останется в таможенном союзе ЕС. Однако этот механизм не устраивал власти Великобритании.
В настоящее время идут переговоры между Великобританией и Еврокомиссией по решению вопроса "бэкстоп".
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоветСеверная ИрландияТереза МэйЕврокомиссияЕвросоюзДональд ТускВеликобританияИрландияВ мире
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