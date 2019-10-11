Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T14:38Z
https://ria.ru/20191011/1559668698.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155864/52/1558645261_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_e4b38e09e3104ebbb4d3a7e284dec998.jpg
РИА Новости

Греф призвал ужесточить ответственность за кражу данных клиентов банков

12:59 11.10.2019 (обновлено: 14:38 11.10.2019)
145
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
АНОСИНО (Московская область), 11 окт - РИА Новости. Ответственность за кражу личных данных клиентов банков необходимо существенно ужесточать, расширять состав преступлений в Уголовном кодексе, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Крупнейший российский банк в начале октября столкнулся с утечкой данных клиентов, в которой оказался виноват его сотрудник. Расследование показало, что он продал 5 тысяч учетных записей по картам Сбербанка. Скомпрометированные карты были перевыпущены, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.
"Мы сейчас отработали, конечно, набор мероприятий, он носит и технический, и юридический характер. Как внутренний, так и внешний. Конечно, в первую очередь нужно существенно увеличивать ответственность за эти преступления, они представляют такую общественную опасность, что они должны быть по другому оценены", - сказал он.
Он отметил, что сегодня человек, укравший кошелек с 1000 рублей, несет значительно более суровое наказание, чем человек, который украл данные и позволил украсть деньги у 1000 людей. "Это больше, чем вор может украсть за всю свою жизнь", - добавил глава Сбербанка.
"Конечно, нужно расширять состав преступлений в Уголовном кодексе. Нужно менять уголовно-процессуальное законодательство, которое бы позволяло быстро фиксировать. Во-первых, новые способы фиксации, во-вторых, ускорять весь процесс, и третье, это, конечно, ужесточать наказание", - заявил Греф.
Однако, по его словам, нужны и другие меры. "Я всегда говорил, что самое страшное преступление - это преступление специалистов внутри, которые должны заниматься обратным. ... для нас это не имело каких-то серьезных последствий для клиентской базы, мы быстро с этим справились, в течение четырех часов мы обнаружили и нашли все, и закрыли все возможности. Все равно деньги бы не похитили, потому что наша система имеет тройную систему защиты, там не было шансов ни у кого. Но тем не менее, мы должны построить такую же мощнейшую систему защиты внутри, которую мы построили снаружи", - резюмировал глава банка.
Павильон оператора мобильной связи Билайн
6 октября, 22:04Радио Sputnik
В "Билайне" сообщили, что расследуют инцидент с утечкой данных клиентов
630000
Обсудить 0
Сбербанк РоссииМосковская областьГерман ГрефЭкономика
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
РИА
Новости
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Лента
новостей
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Подготовка к запуску ракеты
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
Последствия прохождения тайфуна в Японии
Идущий на Токио "Хагибис" сравнили со смертоносным тайфуном 1958 года
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
В Кремле прокомментировали идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:38Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп продавливал ее увольнение
20:37Назарбаев готовит выставку своих картин
20:32В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
Лента новостейМолния