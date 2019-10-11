Греф призвал ужесточить ответственность за кражу данных клиентов банков

"Мы сейчас отработали, конечно, набор мероприятий, он носит и технический, и юридический характер. Как внутренний, так и внешний. Конечно, в первую очередь нужно существенно увеличивать ответственность за эти преступления, они представляют такую общественную опасность, что они должны быть по другому оценены", - сказал он.

Он отметил, что сегодня человек, укравший кошелек с 1000 рублей, несет значительно более суровое наказание, чем человек, который украл данные и позволил украсть деньги у 1000 людей. "Это больше, чем вор может украсть за всю свою жизнь", - добавил глава Сбербанка.

Однако, по его словам, нужны и другие меры. "Я всегда говорил, что самое страшное преступление - это преступление специалистов внутри, которые должны заниматься обратным. ... для нас это не имело каких-то серьезных последствий для клиентской базы, мы быстро с этим справились, в течение четырех часов мы обнаружили и нашли все, и закрыли все возможности. Все равно деньги бы не похитили, потому что наша система имеет тройную систему защиты, там не было шансов ни у кого. Но тем не менее, мы должны построить такую же мощнейшую систему защиты внутри, которую мы построили снаружи", - резюмировал глава банка.