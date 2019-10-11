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РИА Новости

Бердымухамедов наградил Лебедева туркменским орденом "Битараплык"

12:59 11.10.2019 (обновлено: 13:49 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкИсполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и президент РФ Владимир Путин во время встречи
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и президент РФ Владимир Путин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на саммите глав государств СНГ наградил председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева орденом Туркменистана "Битараплык" (Нейтралитет) за многолетний труд.
На саммите глав государств СНГ, который проходит в Ашхабаде, полномочия Лебедева в качестве председателя исполкома Содружества были продлены еще на три года.
"Как человек военный я скажу коротко. Служу Содружеству Независимых Государств", - сказал Лебедев, принимая награду.
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев
11:39РИА Новости
Путин предложил продлить полномочия главы исполкома СНГ Лебедева
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Сергей ЛебедевСНГГурбангулы БердымухамедовАшхабадВ мире
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