Бердымухамедов наградил Лебедева туркменским орденом "Битараплык"

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на саммите глав государств СНГ наградил председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева орденом Туркменистана "Битараплык" (Нейтралитет) за многолетний труд.
На саммите глав государств СНГ, который проходит в Ашхабаде, полномочия Лебедева в качестве председателя исполкома Содружества были продлены еще на три года.
"Как человек военный я скажу коротко. Служу Содружеству Независимых Государств", - сказал Лебедев, принимая награду.