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РИА Новости

В Хабаровском крае полицейский застрелил бросившегося на него с ножом

12:50 11.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Полиция в Хабаровском крае проводит проверку по факту применения табельного оружия участковым, который застрелил мужчину, изранившего ножом приятеля и бросившегося затем на правоохранителя, сообщает УМВД России по региону.
В дежурную часть ОМВД России по Амурскому району поступило сообщение от жительницы поселка Лесной, просившей помочь доставить в больницу родственника, который проявлял агрессию к окружающим. По адресу прибыли сотрудники районного отдела полиции. Участковый провел профилактическую беседу с агрессивно настроенным гражданином о необходимости поехать в больницу, однако мужчина стал угрожать убийством, а затем заперся в помещении, отмечает управление.
"По предварительным данным, когда полицейские и его знакомый вновь попытались уговорить буйного гражданина поехать в медучреждение, злоумышленник открыл дверь и накинулся с ножом на своего приятеля, повалил его и нанес несколько ножевых ранений в область головы и тела. В соответствии с действующим законодательством, полицейский применил табельное оружие. После чего агрессивный гражданин направился в сторону полицейского, размахивая ножами и выражая угрозы убийством. Участковый уполномоченный полиции произвел выстрел на поражение. Нападавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
"По факту применения табельного оружия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает УМВД.
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Мужчина, получивший ножевые ранения, был госпитализирован. Как сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. "Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана оценка действиям сотрудника полиции, применившего табельное оружие", - говорится в сообщении. Отмечается также, что застреленному мужчине 41 год, ранее он привлекался к уголовной ответственности по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
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