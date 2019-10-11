В Хабаровском крае полицейский застрелил бросившегося на него с ножом

ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Полиция в Хабаровском крае проводит проверку по факту применения табельного оружия участковым, который застрелил мужчину, изранившего ножом приятеля и бросившегося затем на правоохранителя, сообщает УМВД России по региону.

В дежурную часть ОМВД России по Амурскому району поступило сообщение от жительницы поселка Лесной, просившей помочь доставить в больницу родственника, который проявлял агрессию к окружающим. По адресу прибыли сотрудники районного отдела полиции. Участковый провел профилактическую беседу с агрессивно настроенным гражданином о необходимости поехать в больницу, однако мужчина стал угрожать убийством, а затем заперся в помещении, отмечает управление.

"По предварительным данным, когда полицейские и его знакомый вновь попытались уговорить буйного гражданина поехать в медучреждение, злоумышленник открыл дверь и накинулся с ножом на своего приятеля, повалил его и нанес несколько ножевых ранений в область головы и тела. В соответствии с действующим законодательством, полицейский применил табельное оружие. После чего агрессивный гражданин направился в сторону полицейского, размахивая ножами и выражая угрозы убийством. Участковый уполномоченный полиции произвел выстрел на поражение. Нападавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

"По факту применения табельного оружия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает УМВД.