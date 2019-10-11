Лекция о диагностике и лечении рака молочной железы

Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"* и проекта "Здоровая Москва" Департамента здравоохранения города Москвы.



Лектор – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по онкологии, директор Московского клинического научного центра Игорь ХАТЬКОВ.



15 октября ежегодно проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В мире ежегодно регистрируют до 1 млн. новых случаев этого заболевания, в России – более 50 тысяч. При раке молочной железы, выявленном на первой стадии, показатель пятилетней выживаемости составляет более 95%. Главная задача мероприятий, связанных с этим днем – обратить внимание на необходимость регулярных обследований и выявления заболевания на начальной стадии, в результате — сберечь жизнь и здоровье женщин.

Каковы факторы риска возникновения рака молочной железы? Какие профилактические меры могут снизить вероятность заболевания? Как проводить самодиагностику, на что нужно обращать особое внимание? Как часто нужно делать маммографию?



*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.



Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!