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РИА Новости

Лекция о диагностике и лечении рака молочной железы

12:39 11.10.2019 (обновлено: 14:37 11.10.2019)
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16 октября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Рак молочной железы: своевременно обнаружить и вылечить".
Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"* и проекта "Здоровая Москва" Департамента здравоохранения города Москвы.

Лектор – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по онкологии, директор Московского клинического научного центра Игорь ХАТЬКОВ.

15 октября ежегодно проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В мире ежегодно регистрируют до 1 млн. новых случаев этого заболевания, в России – более 50 тысяч. При раке молочной железы, выявленном на первой стадии, показатель пятилетней выживаемости составляет более 95%. Главная задача мероприятий, связанных с этим днем – обратить внимание на необходимость регулярных обследований и выявления заболевания на начальной стадии, в результате — сберечь жизнь и здоровье женщин.
Каковы факторы риска возникновения рака молочной железы? Какие профилактические меры могут снизить вероятность заболевания? Как проводить самодиагностику, на что нужно обращать особое внимание? Как часто нужно делать маммографию?

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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