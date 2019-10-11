Тиньков сравнил банки с автоматом Калашникова

СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и совладелец TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", Олег Тиньков поспорили на форуме Finopolis о сравнении банков с автоматом Калашникова.

Тиньков, выступая на панельной сессии форума, выразил мнение, что российские банки находятся в середине между регуляторикой, мошенниками и хорошими качественными клиентами. "Мы выполняем все законы, потому что мы законопослушны, в то же время мы пытаемся удовлетворить и помочь нашему клиенту, облизать его, что называется, но этим пользуются умело мошенники - как законодательными лазейками, так и тем, что мы делаем для клиентов удобно", - сказал он.

По его мнению, в настоящее время бренд российских банков очень страдает из-за 115-ФЗ – о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Речь идет о том, что банки, следуя рекомендациям регуляторов и собственным инструкциям, порой блокируют счета добропорядочных клиентов, если некоторые их платежи вызывают сомнение. "Просто мы под ударом находимся, мы не понимаем, что делать, мы выполняем законодательство - нас мочат добросовестные клиенты, мы пытаемся что-то сделать - мошенники атакуют. Очень большая просьба к регуляторам, законодателям, помогите нам", - сказал он.

"Никто же не осуждает автомат Калашникова, - продолжил Тиньков. - Все считают, что он великий конструктор. Мы - Калашников. Но не надо проблемы к Калашникову, проблема с теми, кто нажимает на этот спусковой крючок и к этим рукам, и проблема к тем, кто дает команды это делать. Мы всего лишь автомат Калашникова, который выполняет указания".

Бизнесмену ответила глава ЦБ: "Я слышу боли, о которых говорит Олег, не только он один говорит о том, что есть с одной стороны требования клиента, и мы действительно видим, что клиент хочет быстро, дешево, бесплатно даже. ... И с другой стороны наши регуляторные требования, они тоже не из воздуха возникли, комплаенс, борьба с отмыванием денег".

"Я с вами не согласна с тем, что банки могут быть просто нейтральным каналом и пример с Калашниковым. Это то же самое, что, например, мы должны как государство, как общество относиться с безразличием, если в СМИ, в масс-медиа есть пропаганда терроризма, чего угодно. Мы не можем быть нейтральными к каналам, и к банковским каналам тоже мы не можем быть нейтральными. Через банковские каналы не должны отмываться преступные деньги и мошенники не должны пользоваться каналами банка", - указала Набиуллина.