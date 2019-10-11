Греф рассказал, как на Севере ловят интернет для выхода в "Сбербанк Онлайн"

АНОСИНО (Московская область), 11 окт - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в ходе недавнего визита в одно из северных поселений пообщался с оленеводами, которые показали ему, где в чумах ловит интернет и как они оплачивают услуги в "Сбербанк Онлайн".
"Я недавно был в одном из наших северных поселений и общался с оленеводами, которые со своего чума мне показывали, как они оплачивают услуги обучения детей и так далее через "Сбербанк Онлайн". Они знают места, где у них ловит интернет, они останавливаются там и они проводят все транзакции со всего телефона", - сказал Греф, выступая на деловом завтраке деловом завтраке по теме "Комплексное развитие сельских территорий".
Глава крупнейшего российского банка отметил, что после этого Сбербанк отправил туда своих разработчиков, чтобы понять специфичные нужды поселения.
"И сейчас мы наши продукты, в том числе финансовые продукты, затачиваем под их нужды. Думаю, что это нужно сделать нам всем", - подчеркнул Греф.