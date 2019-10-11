Греф рассказал, как на Севере ловят интернет для выхода в "Сбербанк Онлайн"

"Я недавно был в одном из наших северных поселений и общался с оленеводами, которые со своего чума мне показывали, как они оплачивают услуги обучения детей и так далее через "Сбербанк Онлайн". Они знают места, где у них ловит интернет, они останавливаются там и они проводят все транзакции со всего телефона", - сказал Греф, выступая на деловом завтраке деловом завтраке по теме "Комплексное развитие сельских территорий".