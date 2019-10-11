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РИА Новости

Греф рассказал, как на Севере ловят интернет для выхода в "Сбербанк Онлайн"

12:15 11.10.2019 (обновлено: 12:18 11.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
АНОСИНО (Московская область), 11 окт - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в ходе недавнего визита в одно из северных поселений пообщался с оленеводами, которые показали ему, где в чумах ловит интернет и как они оплачивают услуги в "Сбербанк Онлайн".

"Я недавно был в одном из наших северных поселений и общался с оленеводами, которые со своего чума мне показывали, как они оплачивают услуги обучения детей и так далее через "Сбербанк Онлайн". Они знают места, где у них ловит интернет, они останавливаются там и они проводят все транзакции со всего телефона", - сказал Греф, выступая на деловом завтраке деловом завтраке по теме "Комплексное развитие сельских территорий".

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
7 октября, 01:07РИА Новости
Греф назвал условие дальнейшего падения ставок по кредитам в Сбербанке
Глава крупнейшего российского банка отметил, что после этого Сбербанк отправил туда своих разработчиков, чтобы понять специфичные нужды поселения.
"И сейчас мы наши продукты, в том числе финансовые продукты, затачиваем под их нужды. Думаю, что это нужно сделать нам всем", - подчеркнул Греф.
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Сбербанк РоссииГерман ГрефОбщество
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