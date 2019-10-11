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РИА Новости

Захарова прокомментировала твит Трампа, процитировавшего ведущего Sputnik

12:14 11.10.2019 (обновлено: 19:58 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕКИН, 11 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала твит американского президента Дональда Трампа, процитировавшего слова ведущего радио Sputnik.
Накануне Трамп привел на своей странице слова Джона Кириаку по поводу информатора, рассказавшего о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
© Страница Дональда Трампа в TwitterТрамп процитировал на своей странице в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку
Трамп процитировал на своей странице в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку
© Страница Дональда Трампа в Twitter
Трамп процитировал на своей странице в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку
Захарова отметила, что в США недоверие к СМИ присутствует на самых разных уровнях. По ее мнению, это объясняет и популярность альтернативных СМИ, в том числе российских, и неприязнь к ним со стороны как мейнстримных медиа, так и многих представителей американского политического истеблишмента.
Испано- и англоязычные службы российских СМИ действительно набирают большую популярность, продолжила дипломат.
"Их цитируют, им доверяют, потому что они непредвзяты, они не показывают заведомо ангажированные в ту или иную стороны материалы и репортажи, они пытаются предложить факты для того, чтобы зритель сам сделал соответствующий выбор", — сказала Захарова.
"Это мы только сейчас поняли, что есть недоверие в США к американским, вообще в принципе в мире американским или к западным СМИ, <...> на самом деле этому посвящено большое количество художественных произведений в самих западных странах", — добавила она.
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Дипломат отметила, что на Западе уже давно предпринимаются попытки осмыслить, кто кем управляет и в какой степени "четвертая власть" является элементом демократии. "У нас этому начали удивляться, придавать этому значение только сейчас, общество западное пытается осмыслить эту проблему уже давно", — считает она.
По словам Захаровой, с появлением новых технологических возможностей проблема стала более отчетливой, так как выявился диссонанс между информацией в соцсетях и в традиционных средствах массовой информации.
"Это недоверие уже давно присутствует в общественном мнении не только США, но и глобально западного мира. Мне кажется, что Трамп и ушел в социальные сети именно потому, что к традиционным или мейнстримным СМИ доверие подорвано по целому ряду причин, в том числе и потому, что идет распространение фейковой информации, которая не ошибочная информация, не информация, которая появляется в СМИ случайно, — нет, это заведомо формирующийся несоответствующий действительности контент, который и предлагается аудитории в качестве факта, то есть это намеренное искажение реальности", — заключила представитель МИД.
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Мария ЗахароваSputnikДональд ТрампМИД РФРоссияСШАВ мире
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