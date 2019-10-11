Захарова прокомментировала твит Трампа, процитировавшего ведущего Sputnik

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

ПЕКИН, 11 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала твит американского президента Дональда Трампа, процитировавшего слова ведущего радио Sputnik.

Накануне Трамп привел на своей странице слова Джона Кириаку по поводу информатора, рассказавшего о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

© Страница Дональда Трампа в Twitter Трамп процитировал на своей странице в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку © Страница Дональда Трампа в Twitter Трамп процитировал на своей странице в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку

Захарова отметила, что в США недоверие к СМИ присутствует на самых разных уровнях. По ее мнению, это объясняет и популярность альтернативных СМИ, в том числе российских, и неприязнь к ним со стороны как мейнстримных медиа, так и многих представителей американского политического истеблишмента.

Испано- и англоязычные службы российских СМИ действительно набирают большую популярность, продолжила дипломат.

"Их цитируют, им доверяют, потому что они непредвзяты, они не показывают заведомо ангажированные в ту или иную стороны материалы и репортажи, они пытаются предложить факты для того, чтобы зритель сам сделал соответствующий выбор", — сказала Захарова.

"Это мы только сейчас поняли, что есть недоверие в США к американским, вообще в принципе в мире американским или к западным СМИ, <...> на самом деле этому посвящено большое количество художественных произведений в самих западных странах", — добавила она.

Дипломат отметила, что на Западе уже давно предпринимаются попытки осмыслить, кто кем управляет и в какой степени "четвертая власть" является элементом демократии. "У нас этому начали удивляться, придавать этому значение только сейчас, общество западное пытается осмыслить эту проблему уже давно", — считает она.

По словам Захаровой, с появлением новых технологических возможностей проблема стала более отчетливой, так как выявился диссонанс между информацией в соцсетях и в традиционных средствах массовой информации.