МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай ужесточит наказание за искажение экономической отчетности. Соответствующие поправки разработаны к национальному закону о статистике.
В новом варианте закона искажение экономической отчетности рассматривается как халатность. Пойманные на приписках предприятия и госучреждения будут штрафоваться в размере от 1% до 3% от разницы между реальным и сфабрикованным показателем, либо на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч юаней (14 тысяч долларов и 70 тысяч долларов соответственно).
Проверка статистической отчетности будет вестись на всех уровнях – от уездного до центрального. Для каждого учреждения и чиновника начнут составлять "рейтинг доверия" по показателям объективной отчетности. А для проверок предоставленных цифр будут использоваться большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект.