Китай ужесточит наказание за искажение экономической отчетности

В новом варианте закона искажение экономической отчетности рассматривается как халатность. Пойманные на приписках предприятия и госучреждения будут штрафоваться в размере от 1% до 3% от разницы между реальным и сфабрикованным показателем, либо на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч юаней (14 тысяч долларов и 70 тысяч долларов соответственно).