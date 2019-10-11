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РИА Новости

Sputnik поделился опытом со студентами из Парагвая

12:05 11.10.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаДиректор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня" Василий Пушков
Директор по международному сотрудничеству МИА Россия сегодня Василий Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает цикл лекций проекта SputnikPro для латиноамериканских университетов. В ходе видеомоста Москва-Асунсьон перед будущими журналистами из парагвайского Университета дель Норте выступил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков.
Он познакомил слушателей с принципами работы международного новостного агентства и обсудил с ними основные тенденции развития современного медийного пространства в России и Парагвае. "Это видеомост стал первой лекцией, проведенной экспертами Sputnik для студентов Парагвая в истории проекта. Мы надеемся, что участники мастер-класса получили опыт, который они смогут эффективно применять в своей профессиональной карьере", – отметил Василий Пушков.
"Для меня было честью принять участие в первом видеомосте между Университетом дель Норте и информационным агентством и радио Sputnik, – поделился впечатлениями студент факультета журналистики Адриан Баес Майдана. – Было бы здорово, если бы наш университет и Sputnik начали сотрудничать на постоянной основе". "Мне очень понравилось, что в ходе лекции мы узнали немного больше и холодной войне и о том, что этот конфликт продолжается, но теперь уже в форме информационной войны, т.к. каждое СМИ имеет свою точку зрения", – отметил Луис Мартинес Богадо. "Считаю, что проведение занятий в формате онлайн-лекции – это прекрасный опыт, мы узнали много нового", – добавил Франсиско Соса Морай.
© РИА Новости / Нина ЗотинаДиректор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня" Василий Пушков
Директор по международному сотрудничеству МИА Россия сегодня Василий Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Директор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня" Василий Пушков
Университет дель Норте – один из ведущих вузов Парагвая, основанный в 1991 году. В нем обучаются более 20 тыс. студентов, работают больше 2 тыс. преподавателей, в том числе 11 приглашенных лауреатов Нобелевской премии, а количество выпускников превысило 35 тысяч.
SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.
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