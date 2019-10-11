Ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил

Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 11 окт – РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденного контактной группой графика, должен был начаться 9 октября. Представители ДНР в среду и четверг по несколько раз запуска запускали в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, однако ответных действий со стороны украинских силовиков так и не последовало.

В ДНР напомнили, что в пятницу, согласно графику, последний день для отвода сил. Если украинские силовики сорвут процесс, дальнейшие действия сторон будут обсуждаться на встрече в Минске 15 октября.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.