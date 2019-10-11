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РИА Новости

Ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

12:03 11.10.2019 (обновлено: 12:08 11.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 11 окт – РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденного контактной группой графика, должен был начаться 9 октября. Представители ДНР в среду и четверг по несколько раз запуска запускали в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, однако ответных действий со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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У Киева в пятницу будет последняя возможность отвести силы, заявили в ДНР
В ДНР напомнили, что в пятницу, согласно графику, последний день для отвода сил. Если украинские силовики сорвут процесс, дальнейшие действия сторон будут обсуждаться на встрече в Минске 15 октября.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
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