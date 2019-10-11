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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Посол РФ в КНР: российско-китайские отношения идут дальше союзнических

11:52 11.10.2019
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© Фото : сайт посольства РФ в КНРПосол РФ в КНР Андрей Денисов
Посол РФ в КНР Андрей Денисов
© Фото : сайт посольства РФ в КНР
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Посол РФ в КНР Андрей Денисов на днях в Пекине отметил, что Китай и Россия соблюдают международное право, не объединяются против третьих стран, и не стремятся управлять миром.
Обе страны не связаны союзническими обязательствами, но их отношения в ряде областей идут дальше союзнических, при этом сохраняя гибкость и баланс интересов.
Денисов также подчеркнул, что Россия и Китай уделяют внимание наращиванию гуманитарных связей и придают большое значение неправительственным обменам, что значительно укрепляет основы народной воли во имя развития двусторонних отношений на высшем уровне.
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