Путин не получил ответа на обращение по ракетам средней дальности

"Вы знаете, я направил соответствующие обращения к главам государств многих стран мира. Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, - а мы, конечно, теперь будем над этим работать, поскольку у американцев они появились - мы не собираемся размещать их в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства", - сказал Путин на заседании совета глав государств СНГ в Ашхабаде.