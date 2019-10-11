Путин не получил ответа на обращение по ракетам средней дальности

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что не получил ответа на своё обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности в тех регионах, где не появятся американские ракеты такого класса, он полагает, что Штаты намеренно не отвечают, а союзники США без них ничего ответить не могут.
"Вы знаете, я направил соответствующие обращения к главам государств многих стран мира. Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, - а мы, конечно, теперь будем над этим работать, поскольку у американцев они появились - мы не собираемся размещать их в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства", - сказал Путин на заседании совета глав государств СНГ в Ашхабаде.
"Но ответа нет, это покажется странным, но тишина. Я думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них ответить не могут", - заявил российский лидер.