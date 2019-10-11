Yungblud и фронтмен Imagine Dragons спели на свалке в новом клипе

"Эта песня о том, чтобы принять те части себя, которые ты ненавидишь, и осознать, что твоя сила — быть собой, — заявил Yungblud, — Работа с Дэном Рейнольдсом была моей мечтой, потому что он вдохновляет меня. Песню записали в студии буквально за день".