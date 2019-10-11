Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T12:34Z
https://ria.ru/20191011/1559662641.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155966/18/1559661835_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_224b5e30d5b5138dd5f3e9405e65d7a6.jpg
РИА Новости
Культура

Yungblud и фронтмен Imagine Dragons спели на свалке в новом клипе

12:34 11.10.2019
35
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Британский певец Yungblud (Доминик Ричард Харрисон) и фронтмен рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс опубликовали на YouTube клип на совместный сингл Original me.

"Эта песня о том, чтобы принять те части себя, которые ты ненавидишь, и осознать, что твоя сила — быть собой, — заявил Yungblud, — Работа с Дэном Рейнольдсом была моей мечтой, потому что он вдохновляет меня. Песню записали в студии буквально за день".

Музыканты поют на свалке старых автомобилей о том, какие они неудачники и как гордятся этим. В какой-то момент машины начинают подниматься в воздух и кружится в небе.
Режиссером видео выступил Джордан Бахат, который работал с Panic! At the Disco, Twenty One Pilots, Christine and the Queens и другими исполнителями.
Трек Original Me войдет в новый альбом музыканта The Underrated Youth, выход которого запланирован на 18 октября.
Группа Green Day
Вчера, 13:33Культура
Green Day выпустили новую песню, посвященную Национальной хоккейной лиге
000000
КультураМузыкаНовости культурыYouTube
Рекомендуем
Ямало-Ненецкий автономный округ
Власти Ямала решили вопрос с аварийным жилым фондом в селе Гыда
РИА
Новости
Американская модель, актриса Ким Кардашьян в Ереване
Ким Кардашьян опубликовала фотографии с крещения в Армении
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Власти Камчатки организовали выставку для развития внутреннего туризма
Ольга Бузова и Полина Гагарина
Гагарина и Бузова одновременно выпустили треки про несчастную любовь
Лента
новостей
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
На ВПП в Красноярском крае сгорела машина для уборки снега
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа до 2022 года
Пенза
Пензенская область будет сотрудничать с ОЗК в сфере экспорта
Скриншот видео Paula Abdul - Rush Rush
Певица Пола Абдул опровергла слухи о романе с Киану Ривзом
Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
ЕКА выразило соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Глава Чувашии: республиканский бюджет остается социально ориентированным
Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
Калужский губернатор назвал смерть Леонова огромной потерей для россиян
Мумия фараона Древнего Египта из XVIII династии Нового царства Тутанхамона в недавно отреставрированной гробнице в Долине Царей в Луксоре
В Египте обнаружили мастерские, где изготавливали гробницы фараонов
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Долги перед игроками ФК "Мордовия" будут погашены, заявил глава республики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния