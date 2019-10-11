Yungblud и фронтмен Imagine Dragons спели на свалке в новом клипе

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Британский певец Yungblud (Доминик Ричард Харрисон) и фронтмен рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс опубликовали на YouTube клип на совместный сингл Original me.
"Эта песня о том, чтобы принять те части себя, которые ты ненавидишь, и осознать, что твоя сила — быть собой, — заявил Yungblud, — Работа с Дэном Рейнольдсом была моей мечтой, потому что он вдохновляет меня. Песню записали в студии буквально за день".
Музыканты поют на свалке старых автомобилей о том, какие они неудачники и как гордятся этим. В какой-то момент машины начинают подниматься в воздух и кружится в небе.
Режиссером видео выступил Джордан Бахат, который работал с Panic! At the Disco, Twenty One Pilots, Christine and the Queens и другими исполнителями.
Трек Original Me войдет в новый альбом музыканта The Underrated Youth, выход которого запланирован на 18 октября.