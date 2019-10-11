Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признал вину

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Девочку, пропавшую в Саратове два дня назад, обнаружили мертвой. Подозреваемого в ее убийстве уже задержали, он дал признательные показания.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. В половине восьмого утра по местному времени она вышла из дома на Высокой улице, но до школы на 2-м Магнитном проезде не дошла.

Полиция в тот же день начала поиски, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Ребенка искали полицейские, волонтеры отряда "Лиза Алерт", спасатели и добровольцы — более двух тысяч человек.

Сегодняшней ночью стало известно, что тело девочки нашли в гаражах.

Расследование продолжается, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов криминалистов центрального аппарата.

Признания задержанного

Позже Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Это мужчина 1984 года рождения, он уже признался в преступлении.

"Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж", — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Задержанный, по его собственным словам, предположил, что гараж может принадлежать семье девочки, испугался разоблачения и затащил девочку в гараж и убил.

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове

Эту версию следствию еще предстоит проверить, но сама причастность мужчины к преступлению подтверждается, помимо показаний, и камерами наружного наблюдения.

Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что задержанный был ранее судим — в 2011 году он изнасиловал женщину и украл у нее телефон и фотоаппарат. Кроме того, по словам собеседника агенства, до того он уже был осужден по статьям 158 (кража) и 135 (развратные действия).

Помимо этого, как сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в 2001 году мужчина получил административный штраф за мелкое хулиганство, а в 2004-м — проник в чужой дом и похитил 36 тысяч рублей.

Телеканал также побеседовал со знакомым задержанного, который рассказал, что тот "был с виду нормальным человеком — не курил, не пил и не принимал наркотики".

"Всегда работал — что-то связанное со строительством", — добавил собеседник "360". По его словам, задержанного раньше судили за педофилию, а кроме того, у него якобы есть дочь.

Реакция общества

Убийство девочки вызвало большой общественный резонанс. Как сообщали СМИ, когда подозреваемого задержали, полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.

Местные жители также выступают в соцсетях, призывая объявить день траура.

"Сегодня вообще весь город скорбит без всяких дней траура <…> Мне кажется, траур по всему городу, весь город сплотился <…> Я думаю, вообще не нужны никакие официозы <…> Народ и так скорбит, это однозначно", — сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Губернатор Валерий Радаев выразил соболезнования семье убитой девочки. Городские власти окажут семье всю необходимую помощь.

Вопрос о смертной казни

После убийства вновь обсуждается вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь. В интернете собирают подписи под петицией с требованием вернуть высшую меру наказания, в поддержку этой идеи выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.

"Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома", — написала Алимова в Facebook.

"Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству", — такое мнение выразил Примаков в Telegram-канале.

Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя также призвала вернуть смертную казнь.

Другие политики считают, что не следует принимать такие решения в ситуации, когда "нервы у всех накалены до предела".

"Эмоции зашкаливают — требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото, сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову", — написала в Facebook саратовский депутат от "Единой России" Ольга Баталина.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, со своей стороны, отметил, что россияне хотят возвращения смертной казни, потому что видят в этом возможность для справедливого возмездия.