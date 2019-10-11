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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признал вину

13:41 11.10.2019 (обновлено: 14:41 11.10.2019)
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© РИА НовостиЦветы на месте убийства девочки в Саратове
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
© РИА Новости
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Девочку, пропавшую в Саратове два дня назад, обнаружили мертвой. Подозреваемого в ее убийстве уже задержали, он дал признательные показания.
Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. В половине восьмого утра по местному времени она вышла из дома на Высокой улице, но до школы на 2-м Магнитном проезде не дошла.
Полиция в тот же день начала поиски, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Ребенка искали полицейские, волонтеры отряда "Лиза Алерт", спасатели и добровольцы — более двух тысяч человек.
Сегодняшней ночью стало известно, что тело девочки нашли в гаражах.
Расследование продолжается, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов криминалистов центрального аппарата.
Опубликовано видео с места поисков вещей пропавшей в Саратове девочки
09:05РИА Новости
Опубликовано видео с места поисков убитой в Саратове девочки

Признания задержанного

Позже Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Это мужчина 1984 года рождения, он уже признался в преступлении.
"Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж", — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Задержанный, по его собственным словам, предположил, что гараж может принадлежать семье девочки, испугался разоблачения и затащил девочку в гараж и убил.
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове
Эту версию следствию еще предстоит проверить, но сама причастность мужчины к преступлению подтверждается, помимо показаний, и камерами наружного наблюдения.
Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что задержанный был ранее судим — в 2011 году он изнасиловал женщину и украл у нее телефон и фотоаппарат. Кроме того, по словам собеседника агенства, до того он уже был осужден по статьям 158 (кража) и 135 (развратные действия).
Помимо этого, как сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в 2001 году мужчина получил административный штраф за мелкое хулиганство, а в 2004-м — проник в чужой дом и похитил 36 тысяч рублей.
Телеканал также побеседовал со знакомым задержанного, который рассказал, что тот "был с виду нормальным человеком — не курил, не пил и не принимал наркотики".
"Всегда работал — что-то связанное со строительством", — добавил собеседник "360". По его словам, задержанного раньше судили за педофилию, а кроме того, у него якобы есть дочь.
Сотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
09:26РИА Новости
Мэр Саратова уверен, что виновный в убийстве девочки будет строго наказан

Реакция общества

Убийство девочки вызвало большой общественный резонанс. Как сообщали СМИ, когда подозреваемого задержали, полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.
Местные жители также выступают в соцсетях, призывая объявить день траура.
"Сегодня вообще весь город скорбит без всяких дней траура <…> Мне кажется, траур по всему городу, весь город сплотился <…> Я думаю, вообще не нужны никакие официозы <…> Народ и так скорбит, это однозначно", — сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
Губернатор Валерий Радаев выразил соболезнования семье убитой девочки. Городские власти окажут семье всю необходимую помощь.
Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове признал вину
12:49РИА Новости
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Вопрос о смертной казни

После убийства вновь обсуждается вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь. В интернете собирают подписи под петицией с требованием вернуть высшую меру наказания, в поддержку этой идеи выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.
"Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома", — написала Алимова в Facebook.
"Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству", — такое мнение выразил Примаков в Telegram-канале.
Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя также призвала вернуть смертную казнь.
Другие политики считают, что не следует принимать такие решения в ситуации, когда "нервы у всех накалены до предела".

"Эмоции зашкаливают — требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото, сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову", — написала в Facebook саратовский депутат от "Единой России" Ольга Баталина.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, со своей стороны, отметил, что россияне хотят возвращения смертной казни, потому что видят в этом возможность для справедливого возмездия.
Но, напомнил он, мировой опыт говорит о том, что смертная казнь неэффективна. В пример Жириновский привел США, Китай и ближневосточные страны, где сохраняется смертная казнь, но уровень преступности выше, чем в Европе, где от нее давно отказались.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Вчера, 16:56РИА Новости
Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь
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Убийство девочки в СаратовеСледственный комитет РФСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Коррупция была в разы меньше??? Спасибо, поржали. Остальное даже не имеет смысла комментировать
11 октября, 16:06
Ram Kale
1155002153
Господин Жириновский наверное забыл про опыт СССР, когда в Москве за год происходило 9 убийств, коррупция была в разы меньше, а преступление против детей вызывало шок у всей страны....
11 октября, 14:52
ddega3333
83702376
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