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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китайские полицейские прибыли в Новосибирск на совместные учения

11:39 11.10.2019 (обновлено: 11:49 11.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Военнослужащие Народной вооруженной полиции Китая прибыли в Новосибирск для участия в совместных китайско-российских антитеррористических учениях "Сотрудничество-2019".
В Сибирском округе Росгвардии состоялась встреча военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и представителей Народной вооруженной полиции Китая. Китайские спецназовцы ознакомились с жизнью и бытом своих российских коллег. На совместных занятиях по физической подготовке полицейские обменялись навыками владения боевыми искусствами. Китайские военнослужащие продемонстрировали технику рукопашного боя, а бойцы отряда Росгвардии "Ермак" поделились некоторыми секретами выполнения приемов боевого самбо.
Чай
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