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РИА Новости

Путин предложил продлить полномочия главы исполкома СНГ Лебедева

11:39 11.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Архивное фото
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Россия предлагает продлить полномочия действующего председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева на три года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На повестке дня текущего заседания стоит и кадровый вопрос об утверждении кандидатуры исполнительного секретаря СНГ. Мы благодарны всем присутствующим здесь партнерам за поддержку российского предложения продлить на очередной трехлетний срок полномочия действующего председателя исполнительного комитета Содружества Сергея Николаевича Лебедева", - сказал он на заседании Совета глав стран-участниц СНГ.
По словам Путина, Лебедев еще многое сможет сделать для повышения эффективности работы организации.
"Насколько я понимаю, Сергею Николаевичу удалось наладить конструктивные, деловые, добрые хорошие личные отношения с каждым из здесь присутствующих. Он - человек очень опытный, уже и на этом месте поработал эффективно, поэтому, надеюсь, что вы это поддержите", - сказал Путин.
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Николай ЛебедевСергей ЛебедевСодружествоСНГВладимир ПутинАшхабадРоссияПолитика
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