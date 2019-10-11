Путин предложил продлить полномочия главы исполкома СНГ Лебедева

"На повестке дня текущего заседания стоит и кадровый вопрос об утверждении кандидатуры исполнительного секретаря СНГ. Мы благодарны всем присутствующим здесь партнерам за поддержку российского предложения продлить на очередной трехлетний срок полномочия действующего председателя исполнительного комитета Содружества Сергея Николаевича Лебедева", - сказал он на заседании Совета глав стран-участниц СНГ.

"Насколько я понимаю, Сергею Николаевичу удалось наладить конструктивные, деловые, добрые хорошие личные отношения с каждым из здесь присутствующих. Он - человек очень опытный, уже и на этом месте поработал эффективно, поэтому, надеюсь, что вы это поддержите", - сказал Путин.