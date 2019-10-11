Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вопрос создания госкорпорации в системе здравоохранения даже не обсуждается, речи об этом нет, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурсов управленцев "Лидеры России" подискутировал с одним из участников о том, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
"Этот вопрос даже пока не обсуждается и, скорее всего, не будет обсуждаться. О корпорации речь не идет. Это было обсуждение с одним из молодых лидеров, фактически некий тест на глубокий профессионализм. Президент задал вопрос, ему было интересно, как ответит этот молодой лидер", - сказала Скворцова журналистам.
9 октября, 21:53РИА НовостиПутин рассказал о справедливой зарплате медработников