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РИА Новости

Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова

10:54 11.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вопрос создания госкорпорации в системе здравоохранения даже не обсуждается, речи об этом нет, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурсов управленцев "Лидеры России" подискутировал с одним из участников о том, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
"Этот вопрос даже пока не обсуждается и, скорее всего, не будет обсуждаться. О корпорации речь не идет. Это было обсуждение с одним из молодых лидеров, фактически некий тест на глубокий профессионализм. Президент задал вопрос, ему было интересно, как ответит этот молодой лидер", - сказала Скворцова журналистам.
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Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваВладимир ПутинРоссияОбщество
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