Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на пост президента Кубы, сообщает пресс-служба Кремля.
Парламент Кубы в четверг в ходе внеочередного заседания в Гаване избрал президентом страны председателя госсовета Мигеля Диаса-Канеля.
Российские премьер выразил уверенность, что под руководством Мигеля Диас-Канеля Бермудеса будет продолжен курс на укрепление независимости и суверенитета Кубы, осуществление масштабных преобразований во всех областях социально-экономического развития.
"Хотел бы отметить важность реализации российско-кубинских договоренностей, достигнутых на наших недавних переговорах в Гаване. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижение перспективных совместных проектов в различных сферах в полной мере отвечают интересам России и Кубы", - добавляется в поздравительной телеграмме.
Медведев отметил, что с теплом вспоминает встречи с кубинским политиком, которые всегда проходят в конструктивной и доверительной атмосфере, и будет рад продолжить общение.