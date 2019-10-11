Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на пост президента Кубы, сообщает пресс-служба Кремля.

Парламент Кубы в четверг в ходе внеочередного заседания в Гаване избрал президентом страны председателя госсовета Мигеля Диаса-Канеля.

Российские премьер выразил уверенность, что под руководством Мигеля Диас-Канеля Бермудеса будет продолжен курс на укрепление независимости и суверенитета Кубы, осуществление масштабных преобразований во всех областях социально-экономического развития.

"Хотел бы отметить важность реализации российско-кубинских договоренностей, достигнутых на наших недавних переговорах в Гаване. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижение перспективных совместных проектов в различных сферах в полной мере отвечают интересам России и Кубы", - добавляется в поздравительной телеграмме.