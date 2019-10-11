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РИА Новости

Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

10:30 11.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
 Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на пост президента Кубы, сообщает пресс-служба Кремля.
Парламент Кубы в четверг в ходе внеочередного заседания в Гаване избрал президентом страны председателя госсовета Мигеля Диаса-Канеля.
Российские премьер выразил уверенность, что под руководством Мигеля Диас-Канеля Бермудеса будет продолжен курс на укрепление независимости и суверенитета Кубы, осуществление масштабных преобразований во всех областях социально-экономического развития.
"Хотел бы отметить важность реализации российско-кубинских договоренностей, достигнутых на наших недавних переговорах в Гаване. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижение перспективных совместных проектов в различных сферах в полной мере отвечают интересам России и Кубы", - добавляется в поздравительной телеграмме.
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Внуково-2. 1 ноября 2018
Вчера, 20:45РИА Новости
Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы
Медведев отметил, что с теплом вспоминает встречи с кубинским политиком, которые всегда проходят в конструктивной и доверительной атмосфере, и будет рад продолжить общение.
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Мигель Диас-Канель БермудесоДмитрий МедведевКубаРоссияВ мире
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