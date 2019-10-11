Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Саратов, где убили девятилетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ребенок пропал утром 9 октября по дороге в школу. Правоохранительные органы, волонтеры и местные жители начали масштабные поиски. Спустя два дня тело девочки нашли за гаражами недалеко от ее школы.
Подозреваемый в убийстве задержан, полицейским пришлось спасать его от толпы, желавшей совершить самосуд. По предварительным данным, у мужчины уже были судимости.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.