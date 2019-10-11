Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T10:08Z
https://ria.ru/20191011/1559657940.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/42/1552694227_0:0:3068:1726_1036x0_80_0_0_b2fdc70671113b0e2027e08ff0cb2f98.jpg
РИА Новости

Челябинская область готова к переходу на цифровое телевидение

10:08 11.10.2019
62
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт - РИА Новости. Челябинская область полностью готова к переходу на цифровое эфирное телевидение с 14 октября, разъяснительная работа в связи с переходом проводилась в регионе в течение всего года, сообщил в пятницу министр информационных технологий и связи региона Александр Козлов.
Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну - с 14 октября.
"Челябинская область достаточно давно готова к приему цифрового эфирного телевидения. У нас более 98% жителей могут принимать сигналы 1 и 2 мультиплекса, это, по сути, 20 телевизионных каналов, 3 радиоканала. Готовность региона подтверждена всеми актами. Техническая готовность вещателей полная, а техническая готовность граждан во многом зависит от самих граждан", - сказал журналистам министр.
Он уточнил, что власти в течение всего года разъясняли гражданам, говорили о том, что произойдет отключение аналогового вещания, и теперь важно понять, что переноса уже не будет (изначально регион должен был перейти на "цифру" с 3 июня).
Пульт от телевизора
9 октября, 09:11РИА Новости
Бесплатный доступ к цифровому телевидению получили 98,4% россиян
По словам Козлова, также был произведен обход всех многоквартирных домов в регионе, а это около 20 тысяч домов, из которых чуть более 3 тысяч оснащены общедомовыми антеннами, которые установлены на крыше. В остальных случаях они либо не предусмотрены по проекту дома, либо жильцы отказались от них из-за перехода на кабельное телевидение, отметил он. Коллективную антенну в большинстве случаев менять не надо, самое главное, в чем заключается подготовка жителей, пояснил министр, в том, что нужно понять, способен ли телевизор принимать цифровое телевидение или нет.
По данным пресс-службы регионального министерства информтехнологий и связи, в области было построено 73 станции первого и второго мультиплекса, охват покрытия первого мультиплекса составил 98,84%, второго – 98,08%, 152 населенных пункта с общим количеством населения более 72 тысяч человек не вошли в зону покрытия цифровым эфирным телевидением. В этих населенных пунктах – а 28,1 тысячи домохозяйств - неоднократно проведены подомовые обходы, более 27,5 тысячи домохозяйств принимают цифровой сигнал.
000001
Обсудить 0
Переход на цифровое телевидениеЧелябинская областьОбщество
Рекомендуем
Директор по международному сотрудничеству МИА Россия сегодня Василий Пушков
Sputnik поделился опытом со студентами из Парагвая
РИА
Новости
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
Суд на Кубани начнёт рассмотрение иска Дерипаски к англоязычным СМИ
Москва
В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике
Молодой человек работает за компьютером
Роскомнадзор поддержал проект о значимых информресурсах
Лента
новостей
Посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба
Стив Угба: Нигерия может пригласить российских военных обучать спецназ
Автрийский писатель Петер Хандке
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе за 2019 год
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
"Союзмультфильм" планирует создать сериал о здоровом образе жизни
Работы победителей конкурса молодых репортеров имени Андрея Стенина 2019 в ЮАР
В Кейптауне стартовал африканский этап турне конкурса имени Стенина
Работа московских школ
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Калужская область готова к переходу на цифровое телевещание
Египетский министр торговли и промышленности Амр Нассар
Амр Нассар: прогресса на пути к расчетам в нацвалютах у Египта и России нет
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о противодействии мошенничеству при микрокредитовании
Ноутбук
В агентстве "Фергана" заявили об исключении из реестра запрещенных ресурсов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Лента новостейМолния