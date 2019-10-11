Челябинская область готова к переходу на цифровое телевидение

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт - РИА Новости. Челябинская область полностью готова к переходу на цифровое эфирное телевидение с 14 октября, разъяснительная работа в связи с переходом проводилась в регионе в течение всего года, сообщил в пятницу министр информационных технологий и связи региона Александр Козлов.

Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну - с 14 октября.

"Челябинская область достаточно давно готова к приему цифрового эфирного телевидения. У нас более 98% жителей могут принимать сигналы 1 и 2 мультиплекса, это, по сути, 20 телевизионных каналов, 3 радиоканала. Готовность региона подтверждена всеми актами. Техническая готовность вещателей полная, а техническая готовность граждан во многом зависит от самих граждан", - сказал журналистам министр.

Он уточнил, что власти в течение всего года разъясняли гражданам, говорили о том, что произойдет отключение аналогового вещания, и теперь важно понять, что переноса уже не будет (изначально регион должен был перейти на "цифру" с 3 июня).

По словам Козлова, также был произведен обход всех многоквартирных домов в регионе, а это около 20 тысяч домов, из которых чуть более 3 тысяч оснащены общедомовыми антеннами, которые установлены на крыше. В остальных случаях они либо не предусмотрены по проекту дома, либо жильцы отказались от них из-за перехода на кабельное телевидение, отметил он. Коллективную антенну в большинстве случаев менять не надо, самое главное, в чем заключается подготовка жителей, пояснил министр, в том, что нужно понять, способен ли телевизор принимать цифровое телевидение или нет.