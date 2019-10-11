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РИА Новости

Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой

10:07 11.10.2019 (обновлено: 10:17 11.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 55-летием Российское общество дружбы с Кубой, отметив его вклад в укрепление взаимопонимания между народами двух стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Общество вносит весьма значительный вклад в развитие конструктивного сотрудничества наших стран, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами России и Кубы", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
5 октября, 16:55РИА Новости
Медведев рассказал о полном восстановлении отношений между Россией и Кубой
Президент отметил, что деятельность этой организации способствует наращиванию гуманитарных связей, разработке и реализации проектов в области науки, культуры, образования, популяризации русского языка и российского искусства и литературы в республике Куба.
"Это, несомненно, яркий пример эффективной народной дипломатии", - добавил глава РФ.
Российское общество дружбы с Кубой было организовано в 1964 году.
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Владимир ПутинКубаРоссияОбщество
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