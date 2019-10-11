Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 55-летием Российское общество дружбы с Кубой, отметив его вклад в укрепление взаимопонимания между народами двух стран, соответствующая Президент России Владимир Путин поздравил с 55-летием Российское общество дружбы с Кубой, отметив его вклад в укрепление взаимопонимания между народами двух стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Общество вносит весьма значительный вклад в развитие конструктивного сотрудничества наших стран, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами России и Кубы", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что деятельность этой организации способствует наращиванию гуманитарных связей, разработке и реализации проектов в области науки, культуры, образования, популяризации русского языка и российского искусства и литературы в республике Куба.

"Это, несомненно, яркий пример эффективной народной дипломатии", - добавил глава РФ.