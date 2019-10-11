ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по беспилотнику миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил у Петровского, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В районе Петровского вооруженные формирования Украины открыли огонь по летательному аппарату наблюдателей ОБСЕ", - сказал представитель народной милиции республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.