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РИА Новости

Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:45 11.10.2019
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики 29 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 21 нарушении со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 29 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 150 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и 12 снарядов калибром 152 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
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"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 391 единица", - добавил представитель ведомства.
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