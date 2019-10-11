Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики 29 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 21 нарушении со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 29 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 150 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и 12 снарядов калибром 152 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.